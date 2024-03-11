ماكرون يعلن مشروع قانون للمساعدة على الموت بشروط صارمة

كشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الأحد، عن مشروع قانون يفتح المجال "للمساعدة على الموت بشروط صارمة" سيرفع في نيسان/إبريل إلى مجلس الوزراء لعرضه على الجمعية الوطنية لقراءة أولى في ايار/مايو.

وبحسب صحيفتي لاكروا وليبراسيون نقلا عن الرئيس الفرنسي، فإن المرضى البالغين "الذين يستطيعون التمييز بشكل تام وكامل" ويعانون من "مرض عضال غير قابل للشفاء على المدى القصير أو المتوسط ولا مجال للتخفيف من آلامهم" سيتمكنون من "طلب المساعدة بهدف الموت".

بالتالي سيتم استبعاد القُصَّر والاشخاص المصابين بأمراض نفسية أو عصبية تؤثر في القدرة على التمييز مثل مرض الزهايمر.

وفي حال الحصول على رأي جماعي إيجابي من فريق طبي، سيتم وصف مادة قاتلة للشخص المعني الذي سيتمكن من تناولها بنفسه أو بمساعدة شخص آخر إذا "كان عاجزا جسديا".