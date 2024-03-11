إيطاليا تعتقل 3 فلسطينيين خططوا لهجمات انتحارية في دولة أجنبية

أعلنت الشرطة الإيطالية أنها اعتقلت ثلاثة فلسطينيين للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجمات انتحارية ضد مدنيين وأهداف عسكرية "على أراض أجنبية". ولم تحدد الشرطة في بيانها المكان الذي كان الثلاثة يعتزمون تنفيذ الهجمات فيه، لكن من المعروف أن إسرائيل طلبت من إيطاليا تسليم أحدهم.

وتم القبض على المشتبه بهم الثلاثة في مدينة لاكويلا وسط إيطاليا، وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" فإنهم يعيشون في البلاد بموجب تأشيرات الإقامة الممنوحة لهم على أساس إنساني. أحدهم هو عنان يعيش، 37 عامًا يعيش ويعمل في لاكويلا منذ عام 2017.

ووفقًا للمحققين الإيطاليين، ينتمي الثلاثة لخلية عسكرية وعملياتية تُعرف باسم "قوة التدخل السريع - "لواء طولكرم"، وهو جزء من "كتائب شهداء الأقصى"، الذراع العسكري لتنظيم "فتح". وقد صنف الاتحاد الأوروبي هذه الذراع كمنظمة إرهابية منذ عام 2023.