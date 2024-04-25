اعتقال قاصر مؤيد لداعش في فرنسا بتهمة التخطيط لهجوم خلال الألعاب الأولمبية

ثلاثة أشهر حتى افتتاح الألعاب الأولمبية: أفاد القناة الفرنسية BFMTV مساء أمس عن اعتقال صبي يبلغ من العمر 16 عامًا، والذي يشتبه أنه يخطط لتنفيذ هجوم أثناء الألعاب الأولمبية، التي ستفتتح في نهاية تموز/يوليو. وفقا للتقرير، تم اعتقاله يوم الثلاثاء، عندما كان في منزل عائلته في مارينييه جنوب شرق فرنسا.

كما أفيد أعلاه، بدأت السلطات الفرنسية بالتحقيق بعد أن أعلن الصبي عن نواياه على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعرب عن رغبته "في تحضير حزام ناسف ليموت شهيدا باسم الخلافة الإسلامية". تمت مشاركة المنشورات على ما يبدو عبر تيليجرام، وتم الإبلاغ عنها للسلطات يوم الاثنين.

تم التحقيق مع الفتى بشبهة "المشاركة في منظمة إجرامية بغرض ارتكاب جرائم اعتداءات جسدية"، وعند اعتقاله عثر على وثائق مكتوبة بخط اليد في منزله. بين الوثائق التي تم العثور عليها - "إعلان ولاء" الخاص بالدولة الإسلامية (داعش)، التي تبنت الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو في الشهر الماضي، حيث قتل أكثر من 140 شخصًا.