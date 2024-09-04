عثر في أحد الشواطئ النرويجية خلال الأيام الأخيرة على "حوت أبيض" ملقب باسم "هوالديمير" (حوت قلاديمير)بعد أن لقي حتفه في المياه، حيث عثر عليه صيادون محليون في خليج ريسافيكا جنوب النرويج، ورصد هذا الحوت لأول مرة بالنرويج بمسافة ليست بعيدة من المياه الروسية، وأشعل هذا موجة من الشائعات بأن الحوت قد يكون جاسوسا روسيا.

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تم إنتشال الحوت - الذي لقبه "هوالديمير" حيث أن الاسم مزيج بين الكلمة التي تعني حوت بالنرويجية "هفال" والاسم الأول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - وإخراجه من المياه باستخدام رافعة ونقله إلى ميناء قريب، حيث سيتواجد الخبراء هناك. ويقومون بفحصه بعمق واكتشاف أيضًا حقيقة الشائعات الغامضة التي أحاطت به خلال حياته.

وقال عالم الأحياء البحرية سيباستيان ستراند لهيئة الإذاعة النرويجية: "للأسف، وجدنا هوالديمير طافيا في البحر. لقد مات لكن لم يتضح على الفور سبب الوفاة". وأضاف أنه "لم تظهر أي إصابات خارجية كبيرة على الحيوان البحري".

وقال ستراند، الذي كان يتابع مغامرات هوالديمير على مدى السنوات الثلاث الماضية لصالح منظمة مارينا مايند غير الربحية ومقرها النرويجية، إنه تأثر بشدة بموت الحوت المفاجئ. وقال ستراند: "إنه أمر فظيع حقًا" وتابع "يبدو أنه كان في حالة جيدة حتى يوم الجمعة. لذلك علينا فقط معرفة ما يمكن أن حدث هنا."

ورُصد الحوت، الذي يبلغ طوله 4.2 متر ويزن 1225 كيلوغراما، لأول مرة من قبل صيادين بالقرب من جزيرة إنغويا الشمالية، غير البعيدة عن مدينة هامرفست في الدائرة القطبية الشمالية، في نيسان /أبريل 2019 وهو يرتدي حزاما والذي على ما يبدو مرتبطا بكاميرا صغيرة بجوار مشبك مكتوب عليها: "معدات سانت بطرسبرغ"، الأمر الذي أثار بالطبع الشكوك بأن هذه ليس حيوان بريئ بل حوت تجسس. ومن المعروف بالفعل أن البحرية الروسية قامت بتدريب الحيتان لأغراض عسكرية.

على مر السنين، تم رصد الحوت في العديد من المدن الساحلية النرويجية وسرعان ما أصبح من الواضح أنه مروض ويستمتع حقًا باللعب مع البشر. وفي وسائل الإعلام النرويجية، التي خصصت وقت بث أمس لهذا المخلوق المائي، قيل إن "هوالديمير" كان مهتمًا جدًا بالناس ويستجيب لإشارات اليد.

وقال التقرير: "بناء على هذه الملاحظات، يبدو كما لو أن هوالديمير وصل إلى النرويج من خلال عبور المياه الروسية، حيث يفترض أنه كان محتجزا في ظروف أسر". وفي الوقت نفسه، ناقشت وسائل الإعلام النرويجية إمكانية استخدام الحوت بالفعل كعميل للمخابرات الروسية.