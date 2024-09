عثر في أحد الشواطئ النرويجية خلال الأيام الأخيرة على "حوت أبيض" ملقب باسم "هوالديمير" (حوت قلاديمير)بعد أن لقي حتفه في المياه، حيث عثر عليه صيادون محليون في خليج ريسافيكا جنوب النرويج، ورصد هذا الحوت لأول مرة بالنرويج بمسافة ليست بعيدة من المياه الروسية، وأشعل هذا موجة من الشائعات بأن الحوت قد يكون جاسوسا روسيا.

