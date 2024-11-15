تقرير: حماس قد تهاجم السفارات الإسرائيلية في عدة دول

حذر مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا (BKA) اليوم (الجمعة) من هجمات محتملة على منشآت إسرائيلية في ألمانيا ودول أخرى في الأيام المقبلة. وتأتي التهديدات من منظمة حماس، وتم توزيعها على قناة التلغرام التابعة للمنظمة .

وبحسب الدعوة، يجب محاصرة سفارات "الكيان الصهيوني والدول الداعمة له". وينص المنشور أيضًا على أن الإجراءات يجب أن تكون موجهة ضد الحصار المفروض على شمال قطاع غزة، واستمرار "حرب الإبادة والتجويع ضد المواطنين الفلسطينيين" و"الدعم الأمريكي والبريطاني والألماني للاحتلال".

دعوة حماس موجهة ضد سفارات كل الدول الداعمة لإسرائيل. وجاء في تقييم المكتب: "حتى لو لم تتأثر البعثات الدبلوماسية الألمانية في الخارج بشكل صريح بالدعوة، فقد تم التشديد على الدعم الألماني لعمليات إسرائيل في البيان".

وكما ذكرنا، فقد تم توزيع هذه المطالبات على شبكات التواصل الاجتماعي تحت العلامات ذات الصلة منذ نهاية شهر أكتوبر/تشرين أول. وقال البان: "لقد تم ذكر السفارات الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألمانية على وجه التحديد، وعلى الرغم من عدم وجود معلومات حاليًا عن حالات خطر محددة، إلا أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن السفارات يمكن مداهمتها في حالات فردية".