فرنسا: توجيه تهمة التواطؤ لامرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، في سرقة متحف اللوفر

أكدت النيابة العامة في باريس، اليوم السبت أن امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، أُلقي القبض عليها، الأربعاء المنصرم، وُجهت إليها تهمة التواطؤ في سرقة منظمة والتآمر لارتكاب جريمة، على خلفية التحقيق في سرقة متحف اللوفر المذهلة، والتي بلغت قيمتها 88 مليون يورو، كما قُدّم عدد من المشتبه بهم الآخرين أمام المحاكم، بينما أُفرج عن أحدهم دون توجيه تهمة إليه.

ومثلت المشتبه بها، وهي من سكان لا كورنوف (سين سان دوني)، أمام قاضٍ سيقرر ما إذا كان سيُبقيها قيد الاحتجاز، بناءً على طلب النيابة العامة.

ويعتمد التحقيق، الذي أجراه حوالي مائة محقق، على أدلة الحمض النووي ومقاطع فيديو وسجلات هاتفية. ولا تزال المجوهرات المسروقة خلال عملية السرقة التي وقعت في 19 أكتوبر/تشرين الأول، والتي استغرقت أقل من ثماني دقائق، مفقودة. وُجِّهت اتهامات بالفعل إلى رجلين في الثلاثينيات من عمرهما من أوبرفيلييه، أُلقي القبض عليهما الأسبوع الماضي، ووُضعا قيد الحبس الاحتياطي، أحدهما أثناء محاولته الفرار إلى الجزائر عبر مطار رواسي.

وأثارت هذه القضية انتقادات جديدة للأمن في متحف اللوفر، الذي انتقدته وزيرة الثقافة رشيدة داتي، يندد تقرير صادر عن المفتشية العامة للشؤون الثقافية بـ"التقليل المزمن من خطر التسلل" و"سوء الإدارة".