كلاهما مصابان بالسرطان: كيف أصبحت العلاقة بين الملك تشارلز وكنته أميرة ويلز؟

ذكرت تقارير في بريطانيا ، أن الملك تشارلز غادر سريره في المستشفى حتى يواسي أميرة ويلز كيت مدلتون بعد تعافيهما من جراحة في العيادة في لندن. وقال مصدر ملكي كبير إن "توجد علاقة قوية جدا بين الاثنين، كلاهما مقربان جدا، حتى أكثر من أي وقت مضى".

Chris Jackson/Pool Photo via AP, File

وقال مصدر مقرب من تشارلز: "لطالما كانت للملك علاقة وثيقة ودافئة وفريدة من نوعها مع الأميرة. كانت تكنّ له حبًا واحترامًا كبيرًا ولمنصبه. وعندما تواجدا معا في المستشفى مكثا الكثير من الوقت معا، لقد شجعها ودعمها طيلة الطريق".

المتحدث باسم الملك قال إن تشارلز "كان فخورا جدا بشجاعتها للحديث بالطريقة التي تحدثت بها". ومن حينه وهما طيلة الوقت معا في المستشفى . ظل الملك :"بتواصل وثيق مع كنته المحبوبة خلال الأسابيع الأخيرة".

بينما تعاني العائلتان من إصابة أفراد منها بأمراض خطيرة، تتلاشى بعض التوترات القديمة. حيث أصبح الأمير ويليام وكاميلا، اللذان كانت علاقتهما متوترة لسنوات عديدة، أقرب أيضًا. وكان الاثنان على اتصال هاتفي منتظم في الأسابيع الأخيرة. لاحظ العديد من المراقبين الملكيين "الدفء الحقيقي والمودة" بين الملك والأميرة أثناء سيرهما جنبًا إلى جنب في حفل يوم الكومنولث في كنيسة وستمنستر هذا الشهر.