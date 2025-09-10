الاتحاد الاوروبي يعلن عقوبات ووقف الدعم لإسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم (الأربعاء) أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على إسرائيل، على خلفية هجوم إسرائيل في قطر: "ستبذل المفوضية كل ما في وسعها بقواها الذاتية. سنوقف دعمنا الثنائي لإسرائيل."

وأضافت فون دير لاين: "سوف نوقف جميع المدفوعات، دون الإضرار بعَمَلِنا مع المجتمع المدني الإسرائيلي أو ياد فاشيم. سنقترح فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين، وتعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة في المسائل المتعلقة بالتجارة. سنُنشئ مجموعة مانحين فلسطينية الشهر المقبل، وستضم آلية مخصصة لإعادة إعمار غزة".

الاتحاد الأوروبي ينضم إلى العقوبات التي أعلنتها مؤخرًا إسبانيا على خلفية الحرب مع حماس في قطاع غزة. أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم الاثنين أن بلاده ستزيد الضغط على إسرائيل من خلال فرض حظر أسلحة، حيث سيُحظر، من بين أمور أخرى، على السفن والطائرات التي تحمل أسلحة في طريقها إلى إسرائيل الرسو في الموانئ الإسبانية أو الدخول إلى الأجواء الإسبانية. وأوضح بشأن قراره قائلاً: "نأمل أن تساعد هذه الخطوات في زيادة الضغط على رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته للتخفيف من بعض المعاناة التي يعاني منها السكان الفلسطينيون". ولاحقًا، أعلن سانشيز أن بلاده ستحظر دخول الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

كما هو معلوم، الجيش الإسرائيلي أعلن يوم أمس رسميًا أن سلاح الجو هاجم بشكل مركز اجتماعا لقادة حماس. في البيان قيل إن "أعضاء القيادة الذين تم استهدافهم قادوا نشاط التنظيم الإرهابي لسنوات، وهم مسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ مجزرة 7 أكتوبر وإدارة الحرب ضد دولة إسرائيل". رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نشر بيانًا بالإنجليزية قال فيه إن "إسرائيل بادرت، أدارت وتتحمل كامل المسؤولية عن العملية".