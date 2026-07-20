آندي برنهام يتولى رسميًا رئاسة وزراء بريطانيا.. سابع رئيس حكومة خلال عقد واحد

في ختام أزمة سياسية داخل حزب العمال، قدّم رئيس وزراء بريطانيا المنتهية ولايته، كير ستارمر، اليوم (الاثنين) استقالته رسمياً للملك تشارلز، وبذلك أنهى مهامه. بعد ذلك، وصل آندي برنهام، رئيس حزب العمال المنتخب، إلى قصر باكنغهام وتلقى من الملك الفرصة لتشكيل حكومة - وتولى منصبه رسمياً. من المتوقع بعد ذلك أن يتوجه برنهام إلى داونينغ 10 ويلقي خطابه الأول في إطار منصبه.

في خطاب وداعه في داونينغ 10، قال ستارمر إنه "يخرج مبتسمًا وفخورًا بكل ما أنجزناه، السياسة رياضة جماعية". وأضاف ستارمر أنه يعلن عن دعمه الكامل لأندي برنهام.

انتهت ولاية ستارمر، كما ذكر، في أعقاب أزمة سياسية داخل حزب العمال، بعد أن خسر ممثلو الحزب دعماً كبيراً في الانتخابات المحلية لصالح حزب "الإصلاح" اليميني برئاسة نايجل فراج. في الأشهر التي تلت ذلك، أعلن أعضاء في البرلمان والحكومة من حزب العمال استقالتهم وسحبوا دعمهم لستارمر، داعين إياه للتنحي عن رئاسة الحكومة.

آندي برنهام، الذي من المتوقع أن يتولى المنصب فعليًا من ستارمر ورئيس بلدية مانشستر السابق، انتُخب لرئاسة حزب العمال وتلقى دعم الحزب غير المشروط. سيكون بورنهام رئيس الوزراء السابع لبريطانيا خلال عقد، والرابع في خمس سنوات.