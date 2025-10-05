يهود بريطانيا غاضبون من الوزير الإسرائيلي لهذا السبب

رد المجلس القيادي اليهودي في بريطانيا الليلة (بين السبت والأحد) على تصريحات وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، الذي أعلن عن نيته استضافة الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون في إسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال المجلس: "تومي روبنسون بلطجي يُمثل الأسوأ في بريطانيا. وجوده يقوض الجهود الصادقة لأولئك الذين يعملون حقًا لمواجهة التطرف الإسلامي وتعزيز التماسك المجتمعي".

وجاء في البيان: "لقد أثبت الوزير شيكلي أنه 'وزير شؤون الشتات' بالاسم فقط – وليس في أفعاله. في هذه الساعة المظلمة، اختار تجاهل رأي الغالبية الساحقة من يهود بريطانيا، الذين يرفضون بشكل متواصل وقاطع روبنسون وكل ما يمثله".

https://x.com/i/web/status/1974567082810388767 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

يوم الجمعة نشر شيكلي بيانًا كتب فيه: "في أعقاب الهجوم الإرهابي المروع في مانشستر، تقف إسرائيل والشعب اليهودي جنبًا إلى جنب مع حلفائنا في بريطانيا. باسم دولة إسرائيل، أنا فخور باستضافة الوطني البريطاني تومي روبنسون، الذي سيزور إسرائيل في منتصف أكتوبر."

Justine GERARDY / AFPTV / AFP

تومي هو قائد شجاع يقف في طليعة المعركة ضد الإسلام المتطرف. في وقت يواجه فيه اليهود في جميع أنحاء أوروبا تصاعدًا حادًا في معاداة السامية، من الضروري تعزيز الروابط مع الحلفاء الذين يرفضون الصمت"، كتب شيكلي، "لقد أثبت نفسه كصديق حقيقي لإسرائيل وللشعب اليهودي – شخص لا يخشى قول الحقيقة ومحاربة الكراهية".

تومي روبنسون ترأس المظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف قبل حوالي أسبوعين في لندن ضد ما يُسمى بـ"أسلمة بريطانيا".