أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جهاز الموساد شارك في إحباط محاولة إيرانية لاستهداف رجل أعمال إسرائيلي على الأراضي اليونانية، كُشف عنها الثلاثاء، بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات في اليونان ومقدونيا الشمالية.

وبحسب التقرير، تلقى رجال أعمال إسرائيليون خلال الأيام الأخيرة تحذيرات مسبقة لاتخاذ تدابير احترازية، على خلفية مخاوف من محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين خارج البلاد.

وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أن طهران حاولت تجنيد عناصر إجرامية في مقدونيا الشمالية، من بينهم أفراد مرتبطون بشبكة لتجارة المخدرات، بهدف تشكيل خلية لتنفيذ الهجوم نيابة عنها.

وأسفرت العملية عن اعتقال خمسة أشخاص، وضبط أسلحة وذخائر وأجهزة إلكترونية مختلفة بحوزتهم. إلا أن السلطات اليونانية لا تزال تخشى احتمال عدم تفكيك البنية التحتية بالكامل، ما يترك المجال أمام احتمال محاولتها تنفيذ عمليات أخرى.إحباط مخططات أخرى في الهند وتايلاند

إحباط مخططات أخرى في الهند وتايلاند

ولم تقتصر محاولات الإحباط، وفق التقرير الإسرائيلي، على اليونان، إذ أُحبطت خلال الأيام الأخيرة مخططات أخرى في الهند وتايلاند.

وفي الهند، اعتُقل مواطن محلي يُشتبه في أن جهات إيرانية جنّدته لجمع معلومات استخباراتية عن بيت حباد في مدينة مومباي.

ويأتي ذلك في ظل ما يصفه التقرير بتكثيف إيران محاولاتها لاستهداف إسرائيليين ومواقع يهودية في أنحاء العالم، عقب اغتيال إسرائيل كبار قادة النظام الإيراني. وفي المقابل، يعمل الموساد بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية على إحباط هذه المحاولات.

رجل أعمال إسرائيلي من أصول يونانية كان هدفاً للمخطط

ووفقاً لصحيفة «بروتو ثيما» اليونانية، كان الهدف مواطناً إسرائيلياً من أصول يونانية، يشغل منصباً رفيعاً في شركة تحظى باهتمام إيراني. وأشار التقرير إلى أن السلطات اليونانية وفرت له الحماية، بعدما قدّرت وجود احتمال فعلي لاستهدافه.

من جهتها، أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية أن أحد المشتبهين اعتُقل في اليونان ثم سُلّم إلى مقدونيا الشمالية، فيما اعتُقل الأربعة الآخرون في العاصمة سكوبيه.

وبحسب الوكالة، أظهرت التحقيقات الأولية أن المخطط وُضع بتوجيه من مواطن إيراني يُدعى إدريس جهانغيري ماوانه، قالت إنه على صلة بجهات تعمل لمصلحة أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وأضافت الوكالة أن المشتبه به يرتبط أيضاً بتاجر المخدرات ناجي شريفي زندشتي، الذي سبق أن ارتبط اسمه، وفقاً للتقرير، بأنشطة لجهات إيرانية خارج البلاد.

وكشفت التحقيقات كذلك عن عقد المتورطين اجتماعات سرية في دول مختلفة، بينها إيران. وبدأ التحقيق المشترك بين وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية وجهاز الاستخبارات اليوناني «إي واي بي» في مطلع عام 2026.