هجوم من أنصار إسرائيل على ماكرون: لماذا لا يحق لإسرائيل حماية نفسها؟

لا زال أنصار إسرائيل يستشيطون غضبا من موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لانتقاده إسرائيل ومطالبة الغرب وقف تسليح إسرائيل.

احد أبرز الكتاب المؤيدين لإسرائيل فرانك تابيرو كتب التالي في رسالة وجهها للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي طالبه خلالها ":أن يشرح لماذا لم تفعل بلاده شيئا طوال 18 عاما لمساعدة اليونيفيل في تطبيق القرار 1701، ولمساعدة الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله ودفعه إلى ما وراء نهر الليطاني؟".

كما استوضح تابيرو لماذا إسرائيل وهي الحليفة الوحيدة التي برأيه "لا تملك الحق بالدفاع عن نفسها ويجب عليها بنفس الوقت أن تتبنى وقف إطلاق النار" بالوقت الذي تشكل فيه هدفا لهجمات عدائية من غزة ولبنان والتي تسعى الى تدميرها ؟

وطالب تابيرو في الرسالة ماكرون وقال :"اشرح لنا لماذا لم توقفوا إطلاق النار ضد داعش في الموصل مما أدى إلى سقوط أكثر من 10 آلاف ضحية بينهم نساء وأطفال؟ اشرح لنا لماذا لم نتوقف عن إطلاق النار ضد الأخوين كواشي أميدي كوليبالي أو محمد مراح؟ اشرح لنا لماذا يبدو أنك نسيت أن الغرب، فرنسا وإسرائيل، لديهم نفس العدو، التطرف الذي تمثله ايران ووكلائها بما في ذلك حزب الله؟

اشرح لنا سبب إعلانك أن إسرائيل "دولة صديقة" وفي نفس الوقت ترفض مساعدتها كما يفعل شركاؤنا من أمريكا أو ألمانيا، مع مقاطعة شحنات الأسلحة ومنع مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في معارض الأسلحة Eurosatory و Euronaval ؟

اشرح لنا لماذا تحولت دعوة فرنسا لتشكيل "تحالف دولي ضد الإرهاب" بعد عام إلى تحالف ضد إسرائيل؟ اشرح لنا لماذا تجد صعوبة كبيرة في ذكر كلمة "حزب الله" عندما نتحدث عن "المجزرة الإرهابية" في داكار، التي راح ضحيتها 58 مظليا فرنسيا؟

اشرح لنا عدم ارتياحك لإدانة حزب الله علناً، وهو الجناح المسلح لإيران، ومورد الأسلحة لروسيا ضد أوكرانيا؟ لقد احتجزت هذه الحركة "الإرهابية" و"السياسية" غير الشرعية الشعب اللبناني رهينة لفترة طويلة، ومنعت أي انتخابات رئاسية وسيطرت على مصيره".

واعتبرت العريضة الموقعة من عدد من الشخصيات الفرنسية أن إدانة فرنسا لألاف الضحايا المدنيين في لبنان جراء الحرب تضم أيضا داخلها العناصر المسلحة ، وإنها بذلك وفقا للعريضة "تساوي بين السكان المدنيين والمتطرفين منهم" على حد تعبيرها ولا تفصلهم.

وتابعت العريضة بما يخص قضية دور فرنسا بترميم مرفأ بيروت وعلاقتها مع حزب الله :"أوضح لنا الدور المحدد الذي لعبته فرنسا في حصول عائلة سعادة على عقد ترميم مرفأ بيروت ؟ اشرح لنا قيود هذا العقد المالية أو الدبلوماسية التي ستلزم الأمة الفرنسية؟ اشرح لنا كيف يمكننا التفاوض مع حزب الله، وهو تاجر مخدرات دولي مسؤول عن 20% من إنتاج الكوكايين في العالم؟

اشرح لنا سبب إعلانك عام 2017 عن رغبتك الى وقف الاتفاقيات التي تصب في مصلحة قطر في فرنسا واستقبلت الأمير آل ثاني في حفل استقبال رسمي في فبراير/شباط 2024 لتعميق الشراكة الاستراتيجية والمالية بين البلدين، مع العلم أن قطر تستضيف قادة حماس في الدوحة؟".

وتطرقت الرسالة الى ما اعتبرته تعامل ماكرون "المجحف " بحق نتنياهو حيث يتم التعامل معه بنظر الموقعين على الرسالة بصورة أقل احتراما من رؤساء التنظيمات المسلحة التي يحاربها "لضمان أمن الغرب أمام تهديدات التطرف؟" على حد تعبيرهم مطالبين بالشرح :"لماذا يبدو أنك تستخدم كل الوسائل لتكون أول رئيس دولة يريد إبعاد نتنياهو؟ هل تريد أن تتجاهل إهانة بوتين الذي أرسلك إلى نهاية طاولته الرخامية الباردة، وكأنك وضعت طالبًا سيئًا في الزاوية؟"

وطالبت الرسالة :"اشرح لنا لماذا هذا الشعور بعدم الثقة في فرنسا تجاه أمة عانت من أسوأ مذبحة إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين، ولا يزال يحتجز حوالي مائة رهينة منها وآلاف الجرحى وأكثر من 80 ألف نازح في بلدها، والذين تتجاهلهم؟ اشرح لنا كيف يمكنك اتهام إسرائيل بـ "زرع الهمجية" عندما تتعرض البلاد لهجوم من سبع جبهات في نفس الوقت؟".

وختمت الرسالة :"اشرح لنا عناد فرنسا في مواصلة الانخراط "بنفس الوقت" في استراتيجية دبلوماسية، رغم أن الدولة أصبحت غير فعالة حتى يومنا هذا؟اشرح لنا لماذا تبدو عناصر لغتك وخطبك الأخيرة مستعارة، مثل رهينة يقرأ بيانًا كتبه خاطفوه؟ يشعر العديد من الفرنسيين الذين انتخبوك اليوم بالخيانة ويحتاجون إلى الاستماع إلى إجاباتك قبل أن لا يتمكنوا من رؤيتك بعد الآن".

هذه الرسالة والعريضة أعدت بقلم :فرانك تابيرو.

وأطلقت العريضة يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 على موقع Change.org، "لمطالبة رئيس الجمهورية الفرنسية وشرح تصريحاته الأخيرة وتناقضاته بشأن الصراع في الشرق الأوسط، وخصوصا إسرائيل".

الموقعون :

ميشيل أونفري (فيلسوف فرنسي)

لوك بيري (فيلسوف ووزير التعليم الأسبق)

فرانسوا بوبوني (عضو سابق في البرلمان)

رينيه فيرغوسي (فيلسوفة)

باسكال بروكنر (فيلسوف)

راشيل خان (كاتبة)

سيلين بينا (صحفية)

إليزابيث ليفي (صحفية)

سارة سالدمان (محامية)

فضيلة معروفي (الأنثروبولوجيا)

فيليب تورتون (ممثل)

إيلي شوراكي (مخرج)

ريم وهبي (مخرجة)

إريك رويل (كاتب مقالات رأي)

جوليان دري (عضو سابق في البرلمان)

باربرا ليفبرب (مؤرخة)

مايكل فرزان (مخرج تاريخي)

سيمون موس (كاتب مقال سياسي)

جورج بينايون (منتج )

بوريس داونا (صانع المحتوى والتواصل)

صموئيل مادار (صانع المحتوى)

ريجيس لوفيفر (اتصالات)

غريغوري كوهين (شيف)

لويس أمسالم (رائد أعمال)

شارلوت روزيا تابيرو (مضيفة تلفزيونية)

ديبورا جيورنو (محامية)

سيلين بيكرمان (محامية)

مانويل مونيز (منتج)