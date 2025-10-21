أول زعيم فرنسي يدخل السجن: الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، سيبدأ اليوم (الثلاثاء) بقضاء عقوبته خلف القضبان لمدة السنوات الخمس القادمة بعد أن أُدين وصدر بحقه الحكم في قضية معمر القذافي التي هزّت الجمهورية في السنوات الأخيرة.

قبل وصوله إلى السجن، تجمع المئات من أنصاره في حي باريس الراقي حيث كان يسكن، يصفقون ويهتفون "نيكولا، نيكولا" وينشدون النشيد الوطني الفرنسي. وعُلّق علمان فرنسيان على سياج قريب، كُتب عليهما: "شجاعة نيكولا، عد قريبًا" و"فرنسا الحقيقية مع نيكولا".

أبناء وبنت ساركوزي، جان، بيير، لويس وجوليا وأحفاده وصلوا إلى الاجتماع. سيدة مقيمة في باريس تبلغ من العمر 67 عامًا قالت إنها جاءت لدعمه "لأنه يوجد غضب، ظلم. هو ليس مثل أي متهم آخر، إنه شخص يحمل أسرار الدولة، إنه شخص كان دائماً يؤدي عمله برأس مرفوع. نحن لا نفهم".

Anahide MERAYAN / AFPTV / AFP

استضاف الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الرئيس السابق ساركوزي المحافظ في قصر الرئاسة الأسبوع الماضي. وقال ماكرون أمس: "كنت دائمًا واضحًا جدًا في تصريحاتي العلنية بشأن استقلال السلطة القضائية خلال فترة ولايتي، ولكن كان من الطبيعي على المستوى الإنساني استقبال أحد أسلافي في هذا السياق". في الوقت نفسه، قال محامو ساركوزي إن الرئيس السابق سيُحتجز في العزل، حيث سيتم فصله عن باقي السجناء لأسباب أمنية.

عندما وصل إلى السجن قال ساركوزي: "بينما أستعد لعبور أسوار سجن 'لا سانتيه'، أفكاري تتجه إلى الفرنسيين من جميع الجوانب وجميع الآراء. لقد كان تحقيقًا قضائيًا طويلًا فُتح استنادًا إلى وثيقة ثبت تزويرها الآن. هذا الصباح أشعر بألم عميق من أجل فرنسا. ليس لدي شك أن الحقيقة ستنتصر".

كما هو معلوم، أُدين ساركوزي وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة تلقي ملايين اليورو من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وذلك للمساعدة في تمويل حملته الانتخابية عام 2007، والتي انتخب فيها لولاية واحدة حتى عام 2012. المحكمة العليا في باريس رفضت استئنافه، ورغم ذلك نفى ساركوزي بشدة التهم ضده، وقال إن القضية نابعة من دوافع سياسية.