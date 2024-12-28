تقرير: مؤشرات أن السعودي طالب عبد المحسن منفذ هجوم ماغديبورغ ، لم يكن طبيبا بالفعل؟

ذكر تقرير في صحيفة "بيلد" الألماني أن طالب عبد المحسن (50 عاما) منذ عملية الدهس في سوق الميلاد في ماغديبورغ في ألمانيا لم يكن طبيبا بالفعل وإن المحققين يقومون بفحص وثائق شهادة الدكتوراة التي يمتلكها وكافة شهاداته.

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ووفقا للتقرير فإنه لم يكن قادرا حتى على إعطاء الحقن، وسجل بصورة متكررة وصفات طبية غير صحيحة، وقدم تشخيصات خاطئة عن المرضى.

ووفقا للتقري فإن عددا من المتعالجين وجهوا اتهامات جنائية بحقة لأنه قدم لهم علاجا خاطئا. ووفقا للمعلومات المتوفره في "بيلد" هناك الكثير من المؤشرات على أن منفذ الهجوم لم ينهي لقبه في الطب النفسي وقام بتزوير شهاداته.