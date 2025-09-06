من هي شابانا محمود، الوزيرة المسلمة الأرفع في تاريخ بريطانيا؟

قد يعجبك أيضًا -

لأول مرة في تاريخ بريطانيا، تم تعيين امرأة مسلمة في أحد المناصب العليا في الدولة. شابانا محمود، التي هاجر والداها من باكستان، ستتولى، من بين أمور أخرى، الإشراف على الشرطة. وبهذا، ستجد نفسها في قلب العاصفة – مع تاريخ من النشاط لصالح الفلسطينيين إلى جانب رغبة في عدم الذهاب بعيدًا جدًا.

James RYBACKI / AFPTV / AFP

تعرفوا على شابانا محمود، وزيرة الداخلية الجديدة لبريطانيا اعتبارًا من يوم أمس. ومنذ الأمس، هي المرأة المسلمة الأرفع شأنًا في تاريخ السياسة البريطانية. والدَاها هاجرا من كشمير الباكستانية. وُلدت في برمنغهام عام 1980 ومنذ عام 2010 تشغل عضوية البرلمان عن حزب العمال. وبسبب الاضطرابات داخل الحكومة البريطانية، وجدت نفسها منذ يوم أمس في أحد أربعة المناصب العليا في النظام.

على الرغم من ارتباطها بالحركة المؤيدة للفلسطينيين، تتعرض محمود للهجوم من جميع الجهات. هنا، في الحملة ضدها في الانتخابات الأخيرة في يوليو\تموز 2024، بسبب أن محمود انضمت إلى التيار الرئيسي في حزب العمال—ولا تتخذ موقفًا صارمًا بما فيه الكفاية بشأن غزة.

ومع ذلك، سيتطلب الواقع من محمود اتخاذ قرارات. اليوم، جرت مظاهرة أخرى مناهضة لإسرائيل في لندن، وهذه المرة مع تركيز على منظمة "فلسطين اكشن" (الحركة من أجل فلسطين). سلفها حظر المنظمة قانونياً بسبب مخالفات. من بين أمور أخرى، وفقًا لتقرير، أدى ضغط المنظمة نفسها إلى إغلاق مقر شركة إلبيت في بريطانيا أمس. ويُعتبر الناشطون المؤيدون للفلسطينيين هذه السياسة المتبعة ضد "الحركة من أجل فلسطين" تمييزية.

وها هو: المطاب الرئيسي لمحمود في القضية الفلسطينية منذ سنوات يتحقق : في الأسابيع القريبة، حكومتها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين. آراؤها يتبناها النظام نفسه. في نفس الوقت، هناك المرأة المسلمة التي صعدت حتى الأعلى لكنها تؤكد: لا أريد أن أكون وزيرة للمسلمين فقط.