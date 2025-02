"الشرطة تعتقل أفغاني": نحو 30 مصاب في هجوم دهس مفترض في ألمانيا

أصيب ما لا يقل عن 28 شخصا اليوم (الخميس) في جادث دهس وقع في مدينة ميونيخ الألمانية والذي أعلنت الشرطة عن لاحقا أنه "هجوم مفترض" وأن منفذه أفغاني الجنسية، وقع الهجوم المفترض خلال تظاهرة دعت عمال البلدية إلى وقف عملهم للتظاهر في إضراب تحذيري للمطالبة بزيادة أجورهم.

وأكدت الشرطة المحلية وجود عدد من المصابين في مكان الحادث، وقالت شاهدة عيان "رأيت رجلاً ملقى أسفل السيارة، فحاولت فتح الباب له لكنه كان مقفلاً". وقال شاهد عيان آخر والذي شارك بالمظاهرة عندما "دخلت سيارة وسط الحشد ورأيت شخصا ملقى تحت السيارة. قام رجال الشرطة الذين وصلوا بإطلاق النار على نافذة السيارة".

