القصة التي هزت فرنسا: عقوبة قاسية بحق الزوج الذي اغتصب زوجته ودفع عشرات الرجال لاغتصابها

أصدرت محكمة فرنسية، اليوم (الخميس)، حكما بالسجن لمدة 20 عاما على رجل اغتصب زوجته ودفع أكثر من 50 رجلا لاغتصابها وذلك على مدار عشر سنوات، أدين 47 رجلا منهم بالاغتصاب، واثنان بمحاولة الاغتصاب، واثنان بالاعتداء الجنسي. واعترف دومينيك فيليكوت (72 عاما) بارتكاب الأفعال المنسوبة إليه أثناء تخدير واغتصاب زوجته جيزيل البالغة من العمر 72 عاما.

ووصف الزوج كيف قام بتخدير زوجته سرًا بأدوية مضادة للقلق واغتصبها بدءًا من عام 2011 عندما كانا يعيشان في باريس. وأوضح فيما بعد كيف دعا العشرات من الغرباء الذين اتصل بهم عبر الإنترنت، خلال الفترة المذكورة، للمشاركة في عملية الاغتصاب - حتى وهي نائمة. وقال في شهادته "أنا مغتصب" لكنه شدد على أن جميع المتهمين الآخرين كانوا على إدراك بذلك.

Clement MAHOUDEAU / AFP

أحد الأشخاص الـ 51 الذين تمت محاكمتهم هو رجل، وفقًا للادعاء، لم يغتصب جيزيل بيليكوت بشكل فعال، لكنه اعتدى عليها بانتظام من خلال زوجها. أيضا أُدين بارتكاب جريمة اغتصاب بظروف مشددة وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا.

هزت هذه القضية التاريخية فرنسا في الأشهر الأربعة الماضية وناقشها خمسة قضاة. ووُصِف زوج الضحية أثناء محاكمته بأنه أحد أسوأ مرتكبي الجرائم الجنسية في فرنسا. لم يعرب بيليكوت عن ندمه على أفعاله وادعى أنه مذنب، على الرغم من أنه "أحب زوجته وعائلته وبعد 40 عامًا من المقاومة من جانبها (للأفعال الجنسية)، استسلم لدوافعة المشوهة" ووفقا له، فإنه يتوقع أن ينال أقصى عقوبة وأن يقضي ما لا يقل عن 20 عاما في السجن بعد صدور الحكم.

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خلال أشهر المحاكمة، تجمعت العديد من النساء خارج المحكمة في أفينيون وأعربن عن دعمهن لجيزيل بيليكوت. أحضروا معهم الزهور وصرخوا: "نحن معك يا جيزيل"، و"كوني شجاعة".