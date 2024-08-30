ألمانيا: الشرطة تحذر الشركات من طرود "قابلة للاشتعال" في طريقها بمختلف أنحاء أوروبا

قال المتحدث باسم الشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا، في رسالة وُجهت إلى الشركات واتحادات الأعمال التجارية الألمانية لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى، اليوم الجمعة، إن"طروداً تحتوي على عبوات حارقة اشتعلت فيها النيران وهي في طريقها بمختلف أنحاء أوروبا"، وقالت إن "المزيد من هذه الطرود ربما يكون متداولاً الآن".

وأشار الرسالة إلى أن "الطرود تحتوي على أجهزة إلكترونية استهلاكية وحاويات بها سوائل، أعدت على الأرجح بغرض تدمير البنية التحتية اللوجستية. وأضافت الرسالة أنه "لا يمكن استبعاد إرسال مزيد من العبوات غير التقليدية القابلة للاشتعال".

ومن جهتها قالت شركة شحن الطرود DHL، إن حالتين أثرتا على شبكة توصيل شركة إكسبريس التابعة لها. وأضافت DHL أن "DHL إكسبريس اتخذت إجراءات في جميع الدول الأوروبية لحماية شبكتها وموظفيها ومرافقها وأيضا شحنات العملاء".

فيما قالت شركة "لوفتهانزا كارجو" وهي وحدة الشحن التابعة لطيران لوفتهانزا، إنها لم تتأثر لكنها على اتصال بالسلطات.

وكانت الشرطة الألمانية وجهاز الاستخبارات الداخلية الألماني، قد قال في بيان إنهما تلقيا معلومات عن "عدد من الشحنات أرسلها أفراد في أوروبا اشتعلت فيها النيران أثناء رحلاتها في عدد من الدول الأوروبية".