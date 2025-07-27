"الموت لترامب! هناك قنبلة ": رجل يُثير الذعر على متن الطائرة

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أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 41 عامًا إثر حادثة وقوفه على متن رحلة تابعة لشركة إيزي جيت من لندن إلى غلاسكو، اسكتلندا، مُعلنًا عن وجود قنبلة بحوزته. نُشرت مقاطع فيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الأحد)، وتُجري وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقيقًا في أفعاله.

في الفيديو، يظهر الرجل واقفًا في مؤخرة الطائرة ويصرخ: "أوقفوا الطائرة. ستجدون القنبلة على متنها. الموت لأمريكا. الموت لترامب". ثم يُسمع وهو يهتف "الله أكبر" ثلاث مرات. واجهه أحد ركاب الصف الحادي والعشرين، وألقاه أرضًا وأمسك به. جلس رجل آخر عليه ليكبح جماحه، قائلًا: "اجلس، لا تتحرك".

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في فيديو آخر، يُسمع ركاب يسألون بقلق: "من معه؟"، "هل معه الهاتف؟". أعلن طاقم الطائرة عبر مكبر الصوت أن الطائرة على وشك الهبوط. سأل الركاب المشتبه به إن كان يحمل أي شيء في حقيبته: "هل معك قنبلة؟"، وإن كان يشرب الكحول أو يتعاطى المخدرات. استجوبه راكبان. سأل أحدهما: "لماذا قلت إنك تريد تفجير الطائرة؟".

لاحقًا، عثر الركاب على حقيبته وفتشوها بحثًا عن أسلحة أو أشياء مشبوهة. سُمعت امرأة تصرخ: "افحصوا كل شيء، ليس جيوبه فقط - افحصوا جسده أيضًا!". أخذ الركاب محفظته ووجدوا هويته. عند هبوطهم في وجهتهم، سُجلت الشرطة وهي تعتقل المشتبه به وهو مستلقٍ في ممر الطائرة. سُمع ضابط شرطة يقول له: "هل أنت هادئ الآن؟ كن هادئًا عندما أوقفك؟"