بوتين يعتذر لرئيس أذربيجان بعد حادث تحطم الطائرة"حادث مأساوي"

قال الكرملين في بيان، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم اعتذاره خلال محادثة هاتفية مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، بسبب "وقوع الحادث المأساوي" للطائرة الأذربيجانية في الأجواء الروسية" معربا عن "تعازيه العميقة والصادقة لأسر ضحايا تحطم الطائرة وتمنى الشفاء للمصابين".

ووفقاً لما أوردته وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، قال الكرملين: "عندما حاولت الطائرة الهبوط، تعرضت جروزني في الشيشان لجهوم من قبل مسيرات أوكرانية، وصد الدفاع الجوي الروسي هذه الهجمات".

وأكد الكرملين أن "لجنة التحقيق الروسية ستفتح قضية جنائية بعد حادثة الطائرة الأذربيجانية بموجب مادة انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي".

وكانت طائرة الركاب "إمبراير إي 190" في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى جروزني في جمهورية الشيشان الروسية.وأشار عدد من الركاب الناجين من الحادث، والبالغ عددهم 29 راكباً، إلى أنهم سمعوا صوت انفجار، وبعد ذلك تم تحويل الطائرة مئات الكيلومترات عن مسارها، قبل أن تتحطم بالقرب من مدينة أكتاو الكازاخستانية.