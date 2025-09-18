ترامب يفاجئ ملك بريطانيا بهذا التصرف

قد يعجبك أيضًا -

أثار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ضجة خلال اليوم الأول من زيارته لبريطانيا. تم توثيقه مساء أمس (الأربعاء) وهو يخرق قواعد اللباقة الملكية - من خلال لمسه لظهر الملك تشارلز الثالث في مناسبتين مختلفتين.

في الحادثة الأولى، أمسك بكتف الملك خلال زيارة الملك للقلعة ويندسور. وسُجلت الحادثة الثانية عندما قاد ترامب تشارلز إلى منصة المشاهدة لكي يتمكنا من الاستمتاع بعرض عسكري موسيقي - إلى جانب الملكة كاميلا والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. وعندما غادروا الحدث، وضع ترامب يده مرة أخرى على تشارلز.

كما ذُكر، ووفقًا لقواعد المملكة، لا يجوز لمس الملك دون موافقته. الاستثناء هو المصافحة، إذا مدّ الملك يده بنفسه. في حالات أخرى، يُفضّل الاكتفاء بانحناءة خفيفة أو إيماءة رأس.

كما هو معلوم، وصل الرئيس الأمريكي أمس في زيارة رسمية إلى بريطانيا وحظي باستقبال نادرًا ما يحظى به أحد في العالم. الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا استقبلا الرئيس وزوجته. الأمير ويليام وزوجته كيت رافقا الضيوف عند نزولهم من المروحية.

هذه هي الزيارة الثانية لترامب إلى المملكة المتحدة منذ بداية ولايته الثانية في البيت الأبيض، وربما الأكثر توتراً خلال ولايتي الرئيس. في هذه الزيارة التي ستستمر ليومين تقريباً، من المتوقع أن يلتقي ترامب أيضاً برئيس الوزراء كير ستارمر.

مواضيع أخرى على جدول الأعمال خلال الزيارة هذا الأسبوع هي قضايا الحرب في غزة، واستعداداً للجمعية العامة للأمم المتحدة، وربما محاولة أخرى من ترامب لإقناع ستارمر بالتراجع عن الاعتراف بالفلسطينيين الذي تبناه. بالمقابل، في مكتب ستارمر يريدون أن تقتصر الزيارة فقط على قضايا الاقتصاد والتجارة.

لكن ترامب, كما ترامب ليس شخصا متوقع، وقد تسفر الزيارة عن العديد من الأنباء، والعديد من التصريحات الهامة، في عرض قوة ثانٍ بالشهرين الأخيرين لرئيس الولايات المتحدة في المملكة المتحدة.