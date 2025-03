"العقوبة مؤبد أو إعدام"||من هو المسؤول العراقي الذي أثار ضجة بعد توثيقه في سفارة إسرائيل في برلين؟

أثارت مشاركة ديبلوماسي عراقي في احتفال بعيد النوروز- عيد رأس السنة الكردي في السفارة الإسرائيلية في برلين ضجة، حيث تم توثيق الديبلوماسي وانتشرت دعوات لمحاكمته، حيث أن العقوبة التي يمكن أن يواجهها في حال تنفيذ ذلك قد تصل الى المؤبد أو الإعدام.

https://x.com/i/web/status/1903223430566359527