"العقوبة مؤبد أو إعدام"||من هو المسؤول العراقي الذي أثار ضجة بعد توثيقه في سفارة إسرائيل في برلين؟

أثارت مشاركة ديبلوماسي عراقي في احتفال بعيد النوروز- عيد رأس السنة الكردي في السفارة الإسرائيلية في برلين ضجة، حيث تم توثيق الديبلوماسي وانتشرت دعوات لمحاكمته، حيث أن العقوبة التي يمكن أن يواجهها في حال تنفيذ ذلك قد تصل الى المؤبد أو الإعدام.

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وأثارت صورتين التقطتا للسياسي في الاحتفال الذي أقيم لأول مرة في السفارة الإسرائيلية في برلين، والتي ظهر فيها الديبلوماسي العراقي وهو يقضي وقتا داخل البعثة الإسرائيلية. الحديث يدور عن الممثل الديبلوماسي لإقليم كردستان دلشاد البرزاني، وهو شقيق مسعود برزاني، الذي كان رئيس الإقليم ويشغل حاليا رئيس الحزب الديموقراطي الكردي.

ويشار الى أن الممثل الديبلوماسي برزاني، كان أحد ضيوف حفل رأس السنة في السفارة الإسرائيلية، والذي حضره عدة مئات من ممثلي الجالية الكردية في ألمانيا، وترأسه السفير الإسرائيلي رون بروشور.

وفي أشرطة الفيديو التي جاءت من الحدث ظهر الحضور وهم يرقصون على ألحان موسيقية لفرقة كردية- إسرائيلية، لكن صورتين من الحدث ظهر بها الديبلوماسي العراقي الكردي الكبير وصلت الى العراق، وأثارت ضجة في نهاية الأسبوع.

هذا وصدر عام 2022 في البرلمان العراقي قانون يستهدف تلك اللقاءات السرية بالضبط، ويحظر أي نشاط من أنشطة التطبيع مع إسرائيل. وعقوبة مخالفة القانون هي السجن مدى الحياة أو الإعدام.