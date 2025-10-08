نسبة التأييد للرئيس ماكرون تصل إلى أدنى مستوياتها

وصلت نسبة التأييد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 14% فقط، بحسب استطلاع للرأي نُشر اليوم (الأربعاء) في فرنسا.

انخفضت نسبة تأييد الرئيس الفرنسي بشكل حاد في غضون أيام قليلة، والسبب الرئيسي هو الأزمة السياسية في فرنسا. فبينما كانت 16% الأسبوع الماضي، وفقًا لاستطلاع أجرته مجلة "لوفيغارو"، بلغت نسبة تأييد ماكرون الآن 14% فقط.

وبذلك، حطم الرئيس الفرنسي رقمه القياسي في عدم الشعبية، معادلاً رقم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في عام 2016.

يوم الاثنين، وبعد أقل من شهر من توليه منصبه، استقال رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لو كورنو. وجاءت استقالته بعد 14 ساعة فقط من تشكيل حكومته، وبعد أن هدد خصومه السياسيون بإسقاط حكومته، ليصبح سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.

كما أدت استقالة لو كورنو إلى هبوط حاد في الأسهم الفرنسية واليورو. وكانت البنوك الفرنسية من بين أكبر الخاسرين في السوق المالية، حيث انخفض سهم سوسيتيه جنرال بأكثر من 6% على مؤشر كاك 40 في أعقاب الإعلان مباشرةً، بينما انخفض سهما بي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول، المجموعة المالية العالمية الرائدة في مجال التنمية، انخفاضًا حادًا أيضًا.