عقوبات جديدة على الأمير أندرو بسبب علاقته بالمتحرّش جيفري إبستين

واجه الأمير أندرو، الشقيق الأصغر للملك تشارلز الثالث ونجل الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، إجراءات جديدة تتمثّل في منعه من استخدام ألقابه الملكية، وذلك على خلفية إعادة التحقيق في علاقته برجل الأعمال الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وفي بيان أصدره قصر باكنغهام يوم الجمعة، قال الأمير أندرو:"بعد مناقشة مع الملك ومع أفراد عائلتي المقربين والممتدة، توصّلنا إلى أن الاتهامات المستمرة ضدي تُشتّت الانتباه عن عمل جلالته وعمل العائلة الملكية. لقد قرّرت، كما فعلت دائمًا، أن أضع واجبي تجاه عائلتي وبلادي في المقام الأول... ولذلك لن أستخدم بعد الآن لقبي أو الألقاب التي مُنحت لي. وكما قلت سابقًا، أنا أنكر بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجّهة إليّ."

وبحسب القرار الجديد، لن يستخدم أندرو لقب “دوق يورك” بعد الآن، لكنه سيحتفظ به رسميًا، إذ إن سحب اللقب بالكامل يتطلّب تصويتًا من البرلمان البريطاني. كما سيبقى يُعرف بلقب "الأمير أندرو"، وهو اللقب الذي مُنح له عند ولادته من والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت عام 2022 عن عمر ناهز 96 عامًا.

وذكرت مصادر ملكية لقناة ABC News أن القرار يسري فورًا، موضحةً أن "مشاكله الشخصية استمرّت في تشتيت الانتباه عن عمل العائلة الملكية الأوسع نطاقًا."