بريطانيا: إعادة انتخاب صادق خان رئيساً لبلدية لندن لولاية تاريخية ثالثة

أعيد انتخاب العمالي صادق خان عمدة للندن اليوم السبت، ليصبح بذلك أول رئيس بلدية للعاصمة البريطانية الذي يحصل على ولاية ثالثة، جاء ذلك وفق لما أعلنته عدة وسائل إعلام بريطانية عقب فرز الأصوات.

ويصبح بذلك خان (53 عاما) وهو أول رئيس بلدية مسلم لعاصمة غربية، أول عمدة للندن يحصل على ثلاث ولايات منذ إنشاء هذا المنصب في عام 2000.

وحصل على 43.7% من الأصوات (1088225 صوتا)، في حين حصلت ممثلة حزب المحافظين الحاكم سوزان هول على دعم 32.6% (811518) من سكان لندن الذين أدلوا بأصواتهم.

وتعرض حزب المحافظين الذين يتولون السلطة منذ 40 عاما إلى أسوأ انتكاسة لهم منذ 40 عاما بالانتخابات، حيث دعي الناخبون الى التصويت بانتخابات تشريعية فرعية فاز بها حزب العمال وتزامنت مع اقتراع لتجديد بعض المسؤولين المحليين في أنجليرا وويلز وفي 11 بلدية. وأظهرت النتائج فوز حزب العمال بأكثر من 180 مقعدا ورئاسة 8 مجالس محلية إضافية، بينما خسر المحافظون نحو 470 مقعدا و10 مجالس محلية على الأقل.

.

https://twitter.com/i/web/status/1786805643212402709