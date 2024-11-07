مشجعو فريق "مكابي تل أبيب" يتعرضون لاعتداء من قبل هولنديين من أصول تركية ومغربية

تعرض مشجعو فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم الى عدد من الحوادث العنيفة خلال الليلة في العاصمة الهولندية أمستردام، حيث يتواجدون هناك لمشاهدة مباراة "مكابي تل أبيب" أمام"اياكس" الساعة العاشرة الليلة، ووفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية فإن هذه الأحداث وقعت بعد نشر توثيقات لمشجع فريق مكابي تل أيب وهو ينزل العلم الفلسطيني من أحد الشبابيك في المدينة، كما أفيد عن مواجهة بين مشجعي الفريق وأحد سائقي التاكسيات في المدينة، واتضح أيضا وقوع حوادث عنيفة غير عادية أخرى حيث تعرض مشجعو الفريق الى اعتداءات من قبل هولنديون من أصول تركية ومغربية.

هذا وأفيد أنه في أحد هذه الحوادث العنيفة، قام هولنديون من أصول تركية بملاحقة مشجعي الفريق وهم يحملون جواز سفر لأحدهم والذي على ما يبدو سرق منه. كما أنهم قاموا بدفعه تجاه النهر في المدينة. وهذا الحدث معروف لإدارة الفريق ووضع هذا المشجع الصحي جيد. كما نشر المهاجمون صورة الجواز في مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة له عثروا عليها تظهر بأنه قام بأداء الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

وفي حدث آخر، وصل هولنديون من أصول تركية ومغربية الى كازينو في أمستردام وانتظروا مشجعي مكابي تل أبيب الذين تواجدوا في المكان. حوالي الساعة 1:30 ليلا دخل مشجعان من مكابي تل أبيب الى الكازينو بعد تعرضهم للاعتداء ودم على وجههم، قام الحراس بإغلاق الكازينو وطلبوا من الإسرائيليين الذين تواجدوا بالمكان النزول الى الطابق السفلي لوجود 50 عربي ينتظرون في الخارج مع العصي والسكاكين.

ووفقا لتقارير إسرائيلية وصلت الشرطة الهولندية بعد نصف ساعة والذين قاموا بمنع الإسرائيليين من الخروج وقاموا الساعة الثالثة بإخراجهم بمجموعات صغيرة بصورة التفافية لتجنب الاصطدام مع هذه المجموعة. وذكر أحد المشجعين أن هذه الحوادث بدأت بعد أن قال أحد سائقي التاكسيات بأنه تمت مهاجمته، حيث أن غالبية هذه الحوادث أثارها السائقون الآخرون والذين غالبتهم من أصول عربية.