الانتخابات في ألمانيا: اليمين يحطم الرقم القياسي - والأخبار الجيدة للمستشار

انقلاب في ألمانيا: فاز الحزب الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط بزعامة فريدرش ميرتس، في انتخابات الليلة (الاثنين) بحصوله على أكبر عدد من الأصوات بنسبة 28.6%، وبذلك حصل على 208 مقاعد في البوندستاغ وسيصبح مرة أخرى الحزب الأكبر، مما سيسمح له بتعيين المستشار من قبله. ويأتي إنجازه الى جانب إنجاز اليمين المتطرف الذي حصل على رقم قياسي بلغ 20.8% من الأصوات.

وبعد إحتساب كافة الأصوات، يبدو أن فجوة قدرها 14 ألف صوت فقط تفصل بين ائتلافه وحزب كبير آخر والائتلاف الذي يتعين عليه أن يضم فيه حزب الخضر أيضا.

وفي السياق، تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع ميرتس وهنأه بفوزه. وشكر المستشار المنتخب نتنياهو وقال إنه سيدعوه لزيارة رسمية إلى ألمانيا، في تحد صارخ للقرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية باعتبار رئيس الحكومة الإسرائيلية مجرم حرب.

عمليا، فإن الحزب الذي أحدث أكبر ضجة في هذه الانتخابات هو الفائز بالمرتبة الثانية، حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي فاز بـ 152 مقعدا في البوندستاغ. لكن معظم الأحزاب تقاطعه هي وتقاطع رئيسة الحزب أليس فايدل، وتحاول التبرأ منها بسبب جذورها النازية.

AP Photo/Markus Schreiber

وفي المركز الثالث، جاء الديمقراطيون الاشتراكيون بزعامة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتز، الذي حصل على أسوأ نتيجة على الإطلاق، على 16.4% من الأصوات وحصلوا على 120 مقعدا. وفي الانتخابات السابقة عام 2021، حصل حزبه على 25.7% من الأصوات. وجاء حزب الخضر في المركز الرابع وحصل على 11.6% من الأصوات.

Ronny HARTMANN / AFP

ويُعرف زعيم حزب المحافظين، فريدريخ ميرتز، البالغ من العمر 69 عامًا، بأنه مؤيد متحمس لإسرائيل. وسبق له أن انتقد قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. كما دعا إلى أن تكون الجنسية الألمانية مشروطة بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وهاجم حكومة شولتز الحالية لعدم تزويد إسرائيل بالأسلحة وقطع الغيار خلال الحرب.

ينحدر ميرتس من عائلة من المحامين. وفي نهاية يناير/كانون الثاني، أثار ضجة عندما حاول الترويج لتشريع يفرض ضوابط أكثر صرامة على الهجرة من خلال البوندستاغ. إن استعداده لحشد دعم الحزب اليميني المتطرف (AFP) قد كسر محظورًا طويل الأمد في السياسة الألمانية. ومع ذلك، في مقابلة مع شبكة سي إن إن في فبراير/شباط، قال عن الحزب اليميني المتطرف: "إنهم ضد كل ما نحن عليه، وما نبنيه في جمهورية ألمانيا الاتحادية. لا يوجد تعاون مع هذا الحزب".