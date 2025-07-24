الخطوة القادمة لمؤسسة هند رجب ضد الجنود الإسرائيليين الذين تم التحقيق معهم في بلجيكا

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بعد أن تم استجوابهم في بلجيكا وأُطلق سراحهم، قدمت اليوم (الخميس) مؤسسة هند رجب (HRF) شكوى للشرطة في هولندا ضد الإسرائيليين الاثنين، اللذين يقيمان الآن في أمستردام. المنظمة تسعى للعمل على اعتقال الجنديين من الجيش الإسرائيلي اللذين رفعا علم لواء جفعاتي خلال مهرجان "تومورولاند" في نهاية الأسبوع الماضي.

مؤسسة هند رجب، التي تلاحق جنود الجيش الإسرائيلي حول العالم، تتهمهما بالمسؤولية عن "جرائم دولية خطيرة، بما في ذلك جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة". ويشير منشور المؤسسة على موقعها الإلكتروني إلى أنها، بالتعاون مع منظمة GLAN البريطانية، تقدمت بطلب إلى المدعي العام البلجيكي، مطالبةً باعتقالهما ومحاكمتهما "في إطار قوانين الاختصاص القضائي العالمي البلجيكي".

وقد دفعت هذه التحركات، إلى جانب عوامل أخرى، رئيس الأركان السابق، اللواء هرتسي هاليفي، إلى اتخاذ قرار بإخفاء هويات جميع المقاتلين والضباط المشاركين في الأنشطة العملياتية المتعلقة بالقتال، من رتبة عميد فما دون، من الآن وحتى إشعار آخر. وهؤلاء آلاف المقاتلين والقادة في القوات النظامية والاحتياطية، الذين أُجريت معهم حتى الآن مقابلات مع كشف وجوههم وكشف أسمائهم.

تم تسجيل منظمة HRF في بلجيكا في سبتمبر 2024. يرأس المنظة، دياب أبو جاجة، ونائبه، كريم حسون.