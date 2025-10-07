رئيس وزراء بريطانيا يهاجم: "هناك أشخاص يدعون لقتل اليهود"

قال رئيس حكومة بريطانيا، كير ستارمر، قال اليوم (الثلاثاء) لصحيفة "التايمز" البريطانية إنه يتهم أولئك الذين يدعون للعنف ضد اليهود بـ"فقدان كامل للتعاطف والإنسانية". وأضاف أيضاً أن "بريطانيا أصبحت غير مبالية بمعاداة السامية".

استنكر ستارمر بشدة التظاهرات المخطط لها في الذكرى السنوية الثانية لهجوم السابع من أكتوبر، واتهم المشاركين فيها بـ"عدم احترام الآخرين". ودعا الشرطة إلى تطبيق القانون بكل صرامة ضد أي شخص يدعو للعنف ضد اليهود. وقال: "هذا ليس من نحن كدولة".

من المتوقع أن تُقام اليوم أكثر من اثنتي عشرة مظاهرة في حرم الجامعات في جميع أنحاء بريطانيا، بمناسبة الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر الذي قامت به حماس.

وقال رئيس حكومة بريطانيا"اسمحوا لي أن أوضح ذلك: هناك أشخاص في شوارعنا يدعون لقتل يهود لم يلتقوا بهم قط، بسبب شيء ليسوا مسؤولين عنه. فقدان كامل للتعاطف والإنسانية - ليس في بلد بعيد ما - بل هنا في قلب بلادنا".

أحد الأحداث العديدة المُخطط لها اليوم في أنحاء البلاد كان "بيع المخبوزات الفلسطينية" في جامعة ليفربول – حدث تم إلغاؤه بعد تصريحات رئيس الحكومة.

من المتوقع أن يتجمع الطلاب في لندن اليوم لمسيرة كبيرة في العاصمة.