فضيحة مدوية في فرنسا: مسؤول كبير مشتبه بتخذير مئات النساء خلال مقابلات عمل

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن شهادات في قضية اعتداء جنسي يُشتبه بأن ضالع فيها مسؤول كبير سابق في الخدمة العامة بفرنسا. كريستيان نيغرا، الذي شغل منصبًا رفيعًا في قسم الموارد البشرية بوزارة الثقافة الفرنسية، يشتبه بأنه وعلى مدار تسع سنوات خدّر أكثر من 240 امرأة خلال مقابلات عمل، ووضع في مشروباتهن مادة مدرة للبول. كان يحرص على إجراء مقابلات العمل خارج المكتب، ويقترح على النساء التحدث معه أثناء المشي في الحدائق أو في مناطق أخرى لا تتوفر فيها مراحيض، مما أجبر بعضهن على التبول في العلن.

إحدى النساء اللواتي تحدثن مع الصحيفة هي سيلفي ديلزنان، خبيرة تسويق من ليل. ديلزنان بحثت عن عمل عام 2015، وفرحت بتلقي رسالة عبر لينكدإن من مديرة الموارد البشرية في وزارة الثقافة الفرنسية، التي دعتها إلى باريس لمقابلة عمل. قالت"كان حلمي أن أعمل في وزارة الثقافة".

عندما وصلت إلى المقر، اقترح عليها نجرا أن تشرب القهوة. فأجابت بالإيجاب: "في مقابلة عمل، أنا لا أقول لا أبداً"، كما روت. وبحسب أقوالها، هي نفسها ضغطت على الزر في آلة بيع القهوة الأوتوماتيكية التي وُضعت في الممر، لكن نجرا هو من أحضر الكوب، وفي تلك اللحظة ذهب ليتحدث مع أحد زملائه بينما كان يتحرك في الممر، وعندها فقط عاد إليها ومعه الكوب، ثم عرض عليها أن تخرج معه إلى الخارج: "الطقس رائع، ربما نواصل المشي؟"، قال لها.

لقد أجروا مقابلة العمل في حدائق التويلري الشهيرة, وبحسب دولوزان, استغرقت المحادثة بينهما عدة ساعات. مع مرور الوقت، تروي: "شعرت بحاجة متزايدة للتبول. يداي ارتجفتا، قلبي كان ينبض بقوة، قطرات العرق سالت من جبيني وبدأ وجهي يحمر. قلت: 'أنا بحاجة لاستراحة'. لكنه واصل السير". في مرحلة معينة، لم تعد قادرة على المتابعة: "شعرت أنني لست على ما يرام، فكرتُ: 'ماذا يمكنني أن أفعل؟'". وتقول إنها اضطرت إلى الجلوس على جانب نفق يؤدي إلى جسر للمشاة فوق نهر السين، وفي تلك اللحظة اقترب منها نجرا، خلع سترته وقال لها: "سأغطيك".

تقول دولوزان إنها اعتقدت حينها أن تصرفاته كانت "غريبة"، لكنها ألقت باللوم على نفسها وشعرت بسوء شديد بسبب الطريقة التي انتهت بها المقابلة. "ظننت أنني أفسدت المقابلة"، وصفت ذلك، وبحسب قولها، في طريق عودتها إلى المنزل شعرت بعطش غير عادي وشربت كثيراً. "كانت ساقاي متورمتين لدرجة أنهما نزفتا بسبب الاحتكاك مع حذائي". وتقول دولوزان إنه في الأشهر التي تلت ذلك استمرت في لوم نفسها، وامتنعت عن الذهاب إلى باريس أو محاولة حظها مرة أخرى في مقابلات العمل: "كان لدي كوابيس في الليل، ونوبات غضب. لم أستطع العمل، ظننت أنني عديمة القيمة".

فقط بعد أربع سنوات، في عام 2019، توجهت إليها الشرطة - بعد عام من ظهور الشبهات ضد نجرا لأول مرة إثر شكوى قُدمت ضده من أحد زملائه، أفادت بأنه حاول تصوير أرجل إحدى الموظفات. في إطار التحقيق، عثر رجال الشرطة في حاسوبه على جدول إلكتروني بعنوان "تجارب"، قام فيه بتدوين عدد المرات التي خدّر فيها نساء، وردود أفعالهن.

نجرا أقيل من وزارة الثقافة في عام 2019، لكن التحقيق مستمر منذ سنوات طويلة وفي هذه الأثناء يواصل العمل في القطاع الخاص. دالوزان قالت إنه عندما توجهت إليها الشرطة اكتشفت أن اسمها أُدرِج في نفس الجدول الإلكتروني، وأن المحققين عثروا أيضًا على صور لرجليها.