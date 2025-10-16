رغم وقف إطلاق النار: مظاهرة ضخمة وعنيفة في برشلونة ضد إسرائيل

تحولت مظاهرة في برشلونة اليوم (الخميس) إلى عنيفة عندما أشعل متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين حرائق، حطموا نوافذ المحلات التجارية واشتَبكوا مع الشرطة. كان الاحتجاج جزءًا من مسيرة تستمر 24 ساعة ضد "الإبادة الجماعية في غزة" - رغم وقف إطلاق النار.

في الصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للفوضى، ظهرت سيارات مشتعلة وغاز مسيل للدموع يرش من قبل الشرطة أثناء محاولتها اليائسة استعادة السيطرة على الشوارع. المتظاهرون أغلقوا طرقاً رئيسية داخل وخارج الميناء التجاري في برشلونة، ساروا في الشوارع وهاجموا متاجر قالوا إنها "شريكة في الإبادة الجماعية".

يجدر بالذكر أن الاحتجاج الذي استمر 24 ساعة وقع بالتزامن مع مباراة هبوعيل القدس في مانريسا القريبة من برشلونة. اضطرت الشرطة إلى دفع المتظاهرين بعد أن حاولوا إغلاق مسار الحافلة التابعة للفريق الإسرائيلي.

تجمع الحشود قرب محطة القطار المركزية في برشلونة، ورفعوا لافتات كتب عليها "من النهر إلى البحر، ستكون فلسطين حرة". بعد ذلك، جلس النشطاء على الطريق لمنع الحافلة من المرور، مرددين هتافات "لن يمروا". تمكنت الشرطة من السيطرة على الحدث وتفريق المحتجين، وبالرغم من الاحتجاجات، تمكن فريق هبوعيل القدس من الوصول إلى الملعب وأقيمت مباراة كرة السلة كما هو مخطط.