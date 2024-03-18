تقرير: الإتحاد الأوروبي قريب من المصادقة على فرض عقوبات ضد مستوطنين

جاء هذا بعد احتمال أن ترفع هنغاريا معارضتها لفرض هذه العقوبات على المستوطنين

i24NEWS
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وزير الخارجية الفلسطيني رياض نجيب المالكي (يسار) يتحدث مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، الاثنين 22 يناير 2024
وزير الخارجية الفلسطيني رياض نجيب المالكي (يسار) يتحدث مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، الاثنين 22 يناير 2024AP Photo/Virginia Mayo, Pool

أفادت صحيفة "جيرازلم بوست" اليوم أن هناك احتمال بأن ترفع هنغاريا معارضتها للأنشطة التي سيقوم بها الاتحاد الأوروبي ضد مستوطنين يرتكبون أعمال عنف ضد فلسطينيين.

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وهنغاريا هي الدولة الأوروبية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي عارضت هذه الخطوة، وقال مصدر ديبلوماسي للصحيفة إنه من الممكن أن بودابست لن يعود بإمكانها أن تبقى وحيدة بموقفها إزاء هذه الخطوة.

وقال المسؤول إنه سيكون من الحكمة اتاحة موضوع العقوبات ضد المستوطنين والتقدم بالمقابل بمواضيع أخرى، مثل توسيع قائمة قادة حماس الذين فرضت عليهم عقوبات شخصية من قبل الاتحاد الأوروبي.

وسيعرض هذا الموضوع للنقاش اليوم، حيث سيجري 27 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الشهري في بروكسل، لكن من المرجح ألا يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الاجتماع.

ومن المتوقع أن يناقش الوزراء الحرب في غزة وفي أوكرانيا، كما من المتوقع أن يتحدثوا بصورة منفصلة من خلال محادثة فيديو مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الأوكراني دمتري كولبا.

ومن المرجح أن تتم أيضاً مناقشة القضايا المتعلقة بالعملية العسكرية الإسرائيلية المتوقعة في رفح، والتي أثارت بالفعل آراء حادة بين كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، والأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.

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