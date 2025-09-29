ضربة لبوتين: الانتخابات في الدولة الأوروبية حُسمت لصالح الغرب

ضربة لبوتين: حزب السلطة المؤيد لأوروبا PAS فاز الليلة (الإثنين) في الانتخابات البرلمانية في مولدوفا بأكثر من 50% من الأصوات. أُجريت الانتخابات الحاسمة على خلفية الانقسام في السكان بين حزب السلطة الغربي المؤيد لأوروبا PAS، وأحزاب المعارضة التي تدعم روسيا وسياسة الكرملين.

وزير الخارجية، جدعون ساعر، صرّح: "مبروك على الفوز التاريخي والواضح في الانتخابات البرلمانية. نحن نثمّن الصداقة الوثيقة بين مولدوفا وإسرائيل، وأتطلع إلى تعزيز إضافي للعلاقات الثنائية بيننا معًا".

كل ذلك يحدث بعد دراما ضخمة، إذ كشفت فقط الأسبوع الماضي شرطة مولدوفا والنيابة العامة في البلاد عن أدلة لمحاولة تدخل في الانتخابات بمقياس غير مسبوق: شراء أصوات ونشر معلومات مضللة يربطونها مباشرة بروسيا. كما كشفوا عن مؤامرة للتحريض على أعمال شغب عنيفة - واعتقلوا عشرات المشتبه بهم الذين سافروا إلى صربيا للتدريبات، بما في ذلك على استخدام الأسلحة النارية.

أحزاب المعارضة رفضت الادعاءات بشأن التدخل الروسي واعتبرتها "مسرحية سياسية"، وادعت أن الحكومة تهيئ الأرضية لإلغاء التصويت إذا فقد حزب PAS أغلبيته في البرلمان. يوم السبت، نُظمت مظاهرات في جميع أنحاء البلاد وفي العاصمة كيشيناو احتجاجًا على محاولة روسيا "سرقة" الانتخابات وجلب سياسيين يدعمون الكرملين إلى السلطة.

"سلاحهم هو المال، وسلاحنا هو الصوت في صندوق الاقتراع!"، كانت هذه الهتاف الأعلى صوتاً عندما انضم عدة مئات من مؤيدي حزب الحكم إلى التجمع الأخير قبل التصويت غداً. في ظل تحقيقات أُجريت في بريطانيا، نفت السفارة الروسية في لندن التدخل في الانتخابات وادعت أن الاتحاد الأوروبي هو الذي يحاول التأثير والتدخل في الانتخابات في مولدوفا.

في الواقع، منذ الغزو لأوكرانيا، اتخذت مولدوفا منعطفًا حادًا مباشرة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والابتعاد عن موسكو. وبهذا، قد تسعى جهات في روسيا إلى إعادة سياسة الحكومة في كيشيناو إلى اتجاهها.

مولدوفا، التي تقع بين رومانيا وأوكرانيا، هي دولة مستقلة منذ تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991. في الصيف الماضي بدأت مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالتوازي مع أوكرانيا.