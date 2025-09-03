قد يعجبك أيضًا -

قُتل ما لا يقل عن 15 شخصًا وأصيب حوالي 20 آخرين اليوم (الأربعاء) نتيجة تحطم التلفريك الشهير "مصعد غلوريا" في لشبونة.

وقع الكارثة نتيجة خروج العربة المعلقة عن القضبان، مما أدى إلى تحطمها. أظهرت صور من الموقع أن وسيلة النقل الشهيرة بين السياح تعرضت لأضرار، وعمال الطوارئ يعملون على إنقاذ الناس من بين الأنقاض. في هذه المرحلة، من غير الواضح كيف تطورت الأمور إلى هذا الحد.