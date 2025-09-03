كارثة في لشبونة: 15 قتلى ونحو 20 جريحًا نتيجة تحطم تلفريك
وقع الحادث نتيجة خروج العربة من السكة، مما أدى إلى خروجها عن المسار ووقوع الحادث • فرق الطوارئ في البرتغال أنقذت السياح من الأنقاض • لا يزال من غير الواضح ما الذي تسبب في العطل
دقيقة 1
قُتل ما لا يقل عن 15 شخصًا وأصيب حوالي 20 آخرين اليوم (الأربعاء) نتيجة تحطم التلفريك الشهير "مصعد غلوريا" في لشبونة.
وقع الكارثة نتيجة خروج العربة المعلقة عن القضبان، مما أدى إلى تحطمها. أظهرت صور من الموقع أن وسيلة النقل الشهيرة بين السياح تعرضت لأضرار، وعمال الطوارئ يعملون على إنقاذ الناس من بين الأنقاض. في هذه المرحلة، من غير الواضح كيف تطورت الأمور إلى هذا الحد.
https://x.com/i/web/status/1963299301825638402
