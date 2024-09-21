الإعلان عن تشكيل الحكومة الفرنسية برئاسة ميشال بارنييه، تضم 39 وزيرا

أعلن الأمين العام للرئاسة الفرنسية، أليكسي كولر، مساء اليوم السبت، عن تشكيل الحكومة الجديدة وذلك على أمل إنهاء حالة الغموض السياسي المستمرة منذ شهرين ونصف الشهر، بعد انتخابات مبكرة غير حاسمة أسفرت عن برلمان معلق. وقال كولر إن أنطوان أرمان، أصبح وزيراً للمالية، وتولى جان نويل بارو، منصب وزير الخارجية في حكومة تتألف في معظمها من أحزاب الوسط والأحزاب المحافظة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشال بارنييه قد اقترح على إيمانويل ماكرون 38 اسماً لشغل الحكومة الجديدة، ما ينهي شهوراً من عدم اليقين السياسي في أعقاب الانتخابات التشريعية المبكرة.وفي حين رفضت شخصيات يسارية عدة المشاركة، ستضم الحكومة يسارياً مستقلاً واحداً فقط.

وذكر تلفزيون فرانس إنفو أن بارنييه يعتزم تعيين 38 وزيراً، بينهم 7 أعضاء من حزب ماكرون، و3 من اليمين (الجمهوريين) و2 من الوسط (الحركة الديمقراطية) و2 من حزبي "أوريزون" و"أو دي إي"، من يمين الوسط.

وقال مكتب رئيس الوزراء الجديد، في بيان، إنه أعد قائمة بالوزراء قدمها للرئيس ماكرون، الخميس، وتعهد في وقت لاحق بالكشف عن هذه التشكيلة قبل الأحد.

وقال مكتب بارنييه إن أولويات الحكومة ستشمل تحسين القدرة الشرائية للسكان وضمان الأمن والسيطرة على الهجرة وإدارة المالية العامة بصورة أفضل. ويتوقف أمر حكومة بارنييه المقترحة على ماكرون الذي يجب أن يوافق عليها، وفق "يورونيوز".

وذكرت قناة "بي إف إم" التلفزيونية أن بارنييه اقترح السناتور المحافظ برونو ريتايو وزيراً للداخلية، ومن المقرر ترقية جان نويل بارو إلى منصب وزير الخارجية، والذي يشغل حاليا منصب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الأوروبية لدى الحكومة الفرنسية.وأضافت أن وزير الدفاع والجيوش سيباستيان ليكورنو سيبقى في منصبه، بينما سيتولى النائب البالغ من العمر 33 عاماً أنطوان أرمو وظيفة كبيرة غير محددة في وزارة المالية والاقتصاد.

كما اقترح بارنييه السيناتور المحافظ فرانسوا بوفيه في وزارة الأقاليم ما وراء البحار، ورشيدة داتي ذات الأصول المغربية الجزائرية، في منصب وزارة الثقافة، كما رشّح آني جنيفارد في وزارة الزراعة، وباتريك هيتزل في التعليم العالي، وجنيفيف داريوسيك في وزارة الصحة.