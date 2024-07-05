ملك بريطانيا يعين كير ستارمر رئيسا جديدا للوزراء، والأخير يتعد بـ"إعادة بناء المملكة المتحدة"

رسميا عين ملك بريطانيا تشارلز الثالث زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيساً للوزراء، اليوم الجمعة، خلال اجتماع في قصر باكينغهام. ونشر القصر صورة تظهر الملك مصافحاً ستارمر الذي حقق حزبه فوزاً ساحقاً في الانتخابات، وفق فرانس برس.

وقال بيان للقصر إن "الملك تشارلز استقبل كير ستارمر النائب في البرلمان وطلب منه تشكيل حكومة جديدة"، ولاحقاً ألقى ستارمر أول خطاب له كرئيس للوزراء من مقر الحكومة في داونينغ ستريت.

حيث كيروعد بأن تعمل حكومته العمالية منذ اليوم الأول على التجديد وإعادة بناء المملكة المتحدة، وتابع "بعد أن أنهى حزب العمال 14 عاماً من حكم المحافظين بفوزه الساحق في الانتخابات أن "التغيير يبدأ على الفور. لكن لا شك لدينا في أننا سنعيد بناء بريطانيا".

وكان كير ستارمر، وهو محام بريطاني يبلغ من العمر 61 عاما ورئيس سابق للنيابة العامة، قد حقق إنجازا تاريخيا على مدار 14 عاما بحصوله على 384مقعدا وفقا لاستطلاعات الرأي في البلاد. قاد رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك حزبه المحافظ إلى الانهيار، حيث حصل على 95 مقعدًا فقط.

وفي خطابه هذا الصباح، قال ستارمر: "لقد فعلنا ذلك. لقد قاتلتم من أجل ذلك - والآن جاء ذلك. التغيير يبدأ الآن. في جميع أنحاء بلادنا، سوف يستيقظ الناس على الأخبار - مرتاحين لأنه تم رفع العبء". وأضاف: "أخيرًا تم رفع العبء عن أكتاف هذه الأمة العظيمة. الآن يمكن لبريطانيا أن تتطلع مرة أخرى وتتحرك نحو الصباح. ضوء شمس الأمل شاحب في البداية ولكنها ستزداد قوة مع مرور اليوم. تشرق مرة أخرى. على بلد لديه فرصة لاستعادة مستقبله بعد 14 عاما، لا يوجد شيء محدد سلفا في السياسة. إن الانتصارات الانتخابية لا تهطل من السماء، بل يتم تحقيقها بصعوبة، ويتم النضال من أجلها بقوة. فقط حزب العمال الذي تغير هو الذي كان يستطيع الفوز بهذه الانتخابات. لا أعد بأن الأمر سيكون سهلا، ولكن حتى عندما يكون الوضع صعبا – هذا سيحدث- تذكروا الليلة ودائمًا ما يدور حولها"