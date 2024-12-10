دولة تلو الأخرى: أوروبا تجمد طلبات اللجوء للاجئين السوريين

مع سقوط نظام الأسد في سوريا وصعود المعارضة السوريية، تعلن دولة تلو الأخرى في أوروبا عن تجميد طلبات اللجوء للاجئين السوريين. وذلك بينما كانوا يناقشون مستقبل طالبي اللجوء السوريين. ومن هذه الدول: ألمانيا، النمسا، فرنسا وبريطانيا. علاوة على ذلك، تدعم السويد والدنمارك والنرويج هذه الخطوة، ومن المتوقع أن تنضم إليها فرنسا.

ومن المتوقع أن تصبح هذه القضية إحدى القضايا المركزية في الحملة الانتخابية في ألمانيا، التي استقبلت عدداً من اللاجئين السوريين أكبر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. ويعيش على أراضيها اليوم أكثر من 800 ألف شخص يحملون الجنسية السورية، هاجر معظمهم بعد سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، والتي سمحت لمليون طالب لجوء بدخول البلاد بين عامي 2015 و2016.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، تأجيل كافة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين إلى حين اتضاح الوضع السياسي في سوريا بشكل أكبر. ويؤثر هذا القرار على حوالي 47 ألف طالب لجوء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

في هذه الأثناء، اقترح بعض كبار قادة المعارضة الألمانية، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم. وأثار هذا الموقف انتقادات من السياسيين من حزب المستشار شولتز، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذين يرون أنه غير مناسب نظرا للتوقيت الفوري للبيان.

ومن المتوقع إجراء انتخابات مبكرة في ألمانيا مطلع العام المقبل، حيث من المتوقع أن يحصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على أكبر عدد من الأصوات. وأظهر استطلاع أجري يوم الجمعة أن قضية الهجرة تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بالنسبة للألمان.

وفي النمسا المجاورة، تستمر قضية اللاجئين في تقوية أحزاب اليمين المتطرف والمحافظة. السوريون هم أكبر مجموعة من طالبي اللجوء هناك، وفي هذه الحالة أيضًا، أمرت الحكومة الحالية بوقف معالجة طلبات اللجوء السورية. كما أن سياسة لم شمل الأسر، التي يمكن بموجبها لأقارب اللاجئين الانضمام إليهم، قد تم تعليقها الآن.

وانضمت بريطانيا أيضًا إلى سياسة تجميد طلبات اللجوء، وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أن "وزارة الداخلية علقت قراراتها بشأن طلبات اللجوء الجديدة بينما نقوم بتقييم الوضع الحالي". وأضاف أيضًا: "نحن نراجع باستمرار جميع التعليمات المتعلقة بطلبات اللجوء حتى نتمكن من الاستجابة للمشكلات الناشئة".