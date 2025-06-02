"خطط للهجوم مدة عام وانتظر تخرج ابنته"|| لائحة اتهام ضد المصري محمد سليمان منفذ هجوم كولورادو

قدمت السلطات الأمريكية لائحة اتهاماتٍ فيدرالية بجرائم الكراهية ضد محمد سليمان، وهو مهاجرٌ غير شرعي في الولايات المتحدة من أصل مصري، نفَّذ هجوم كولورادو، والذي نفذ ضد مسيرة صامتة للتضامن مع المختطفين الأسرائيليين في غزة.

ووفقًا لإفادةٍ خطيةٍ قُدِّمت إلى المحكمة الفيدرالية، عُثر أثناء تفتيش منزله القريب من مكان اعتقاله على 14 زجاجة مولوتوف إضافية، مُجهَّزة في زجاجات نبيذ وأوعية مع خرقٍ حمراء وسائلٍ شفاف يُسمَّى بنزين 87 أوكتان. وخلال استجوابٍ مُطوّل، اعترف سليمان بأنه خطط للهجوم لمدة عام، مُنتظرًا تخرج ابنته من المدرسة الثانوية ليُنفِّذ الهجوم.

صرح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن محمد سليمان الذي خطط للهجوم منذ عام تقريبًا، مستهدفًا تحديدًا ما أطلق عليه "جماعات صهيونية". وذكر أنه اعترف خلال التحقيق معه بتنفيذ الهجوم، وقال إنه سيكرره.

هذا وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تعقيبه عن الهجوم الرئيس السابق جو بايدن وقال إن "المهاجم دخل البلاد بمساعدة سياسة بايدن المروعة المتمثلة في سياسة السياج المفتوح، والتي أضرت ببلدنا كثيرًا"

وكتب ترامب: "لن يتم تقبل الهجوم المروع الذي وقع أمس في بولدر، كولورادو، في الولايات المتحدة. يجب التعامل معه وفقًا لسياسة ترامب. ستُحاكم أعمال الإرهاب بأقصى عقوبة ينص عليها القانون. هذا مثال آخر على ضرورة الحفاظ على أمن حدودنا، وطرد المتطرفين غير الشرعيين المناهضين لأمريكا من وطننا. أتقدم بالعزاء لضحايا هذه المأساة المروعة، ولشعب بولدر، كولورادو العظيم!".