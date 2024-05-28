وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون فرض عقوبات على إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن، الإثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا للمرة الأولى مناقشات "مهمة" حول العقوبات المفروضة على إسرائيل بسبب عدم امتثالها للقانون الإنساني الدولي.

وقال للصحافيين عقب انعقاد مجلس الشؤون الخارجية، إن "هناك إجماعاً واضحاً للغاية حول الحاجة إلى دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية"، حيث تناول، من بين قضايا أخرى، الغارة الإسرائيلية على رفح التي أفادت التقارير أنها أسفرت عن مقتل 45 شخصاً على الأقل.

قضت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها على مدينة رفح وأن تفتح معبر رفح الحدودي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال مارتن: "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، بطريقة حقيقية، مناقشة مهمة حول العقوبات. "لقد كان هناك نقاش قوي حول الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية مع وجهات نظر واضحة للغاية مفادها أن إسرائيل يجب أن تلتزم بهذه الأوامر المؤقتة لفتح المعبر الحدودي مع رفح ووقف عملياتها العسكرية في رفح".

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وأضاف مارتن: "كان أحد الاستنتاجات هو عقد اجتماع لمجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي لطرح مخاوفنا الجسيمة والسعي للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة".

وأشار كبير الدبلوماسيين الأيرلنديين إلى أن "المساءلة مهمة جدًا. من المهم لجميع الذين قُتلوا على يد حماس، أن تكون هناك محاسبة على ما فعلته حماس، على آلاف الفلسطينيين الذين قُتلوا بوحشية طوال هذه الحرب”.