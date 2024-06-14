سحب ترشيح جيدي ماركوسسوار من منصب نائب رئيس الوزراء الهولندي بسبب "ارتباطات استخباراتية"

ذكرت وسائل الإعلام الهولندية الليلة (الجمعة) أن جيدي ماركوسسوار، عضو البرلمان الهولندي المولود في إسرائيل، لن يتمكن من العمل كوزير ونائب رئيس الوزراء الهولندي بعد سحب ترشيحه بسبب "ارتباطاته بأجهزة استخبارات أجنبية". ولم يجتز ماركوسسوار الفحص الأمني ​​للوزراء الجدد الذي يجريه جهاز المخابرات الهولندي، ومع ذلك، سيظل قادرًا على الاستمرار في العمل كعضو في مجلس النواب.

ماركوسسوار عضو منذ فترة طويلة في حزب "الحرية" اليميني المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز، وله مواقف مؤيدة لإسرائيل وتاريخ من التصريحات القومية المثيرة للجدل. في عام 2017، ادعى أن اليهود الأوروبيين "مرضى" بسبب دعمهم للهجرة واليسار، وفي عام 2021 وصف سياسة الهجرة في هولندا بأنها "جريمة كبيرة ضد الشعب الهولندي" ويجب تقديم السياسيين المسؤولين عنها إلى المحاكمة. وفي هذا العام، قال إن هناك عددًا كبيرًا جدًا من اللاجئين الأوكرانيين في هولندا: "من المفهوم أن الناس من أوكرانيا يريدون المجيء إلى هنا، لأنهم لا يدفعون أجور شقة أو غاز أو ماء أو كهرباء".

انتقل ماركوسسوار من إسرائيل إلى أمستردام في شبابه مع عائلته، وعمل سابقًا متحدثًا باسم حزب الليكود في هولندا قبل انضمامه إلى السياسة المحلية.