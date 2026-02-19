هل تحلمون بجزيرة خاصة؟ السويد تطلق قرعة عالمية للفوز بها

أطلقت هيئة السياحة السويدية مؤخراً يانصيباً خاصاً للسياح غير المقيمين، يتيح لهم فرصة الفوز بإحدى خمس جزر خاصة ستكون تحت تصرفهم حصرياً. مع ذلك، ستكون هذه الجزيرة متاحة لمدة عام واحد فقط من تاريخ الفوز.

والجائزة تشمل أيضًا تذكرة طيران ذهابًا وإيابًا للسويد لشخصين، لكنها لا تشمل الرحلة نفسها إلى جزيرتكم، التي ستحتاجون للوصول إليها عبر قارب كاياك. خلال السنة المتاحة للفائزين، يمكنهم القيام في هذه الجزيرة بكل ما يخطر ببالهم، مثل التخييم، السباحة والاستمتاع بالطبيعة، بشرط مراعاة الحياة البرية والبيئة المحلية.

في السويد يوجد أكبر عدد من الجزر في العالم، بمجموع كلي يبلغ 267,570 جزيرة. من هذا العدد الهائل، أقل من ألف جزيرة مأهولة فعليًا. الجزر موزعة في بحر البلطيق، خليج بوثنيا والعديد من البحيرات الداخلية، وتشكل حوالي 3% من مساحة اليابسة في البلاد.

للمشاركة في المسابقة، عليكم إرسال مقطع فيديو يوضح لماذا أنتم تحديدًا تستحقون جزيرة خاصة، وذلك في أقل من دقيقة. يمكنكم زيادة فرصكم من خلال مشاركة الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي مع الوسم #YourSwedishIsland.

يجب تقديم الاقتراحات قبل 17 أبريل 2026، وسيقوم عدد من كبار المسؤولين في وزارة السياحة باختيار الاقتراحات الأكثر إبداعًا والإعلان عن الفائزين في شهر مايو من هذا العام. المسابقة مفتوحة لجميع المواطنين في العالم الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، باستثناء المليارديرات. السبب في ذلك هو أن حملة "زوروا السويد" تهدف إلى إعادة تعريف الفخامة كالبساطة، الهدوء والحرية في الطبيعة.