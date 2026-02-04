بسبب وثائق إبستين: المسؤول البريطاني سيغادر مجلس اللوردات

فضيحة البيدوفيليا لجيفري إبستين تواصل إسقاط أشخاص أقوياء وأثرياء جداً حول العالم، وهذه المرة - سفير بريطانيا في الولايات المتحدة، اللورد بيتر ماندلسون. صداقته الطويلة مع إبستين أدت إلى إقالته وفضيحة محرجة جداً لحكومة العمال.

اللورد ماندلسون، أو باسمه الكامل - بيتر بنجامين ماندلسون، أصبح مؤخراً أكثر رجل مكروه في بريطانيا. من كان يعتبر في السابق شخصية مركزية في السياسة البريطانية، يخسر كل شيء بعد أن كُشفت علاقاته مع المجرم الجنسي جيفري إبستين. الوثائق التي نُشرت مؤخراً أوضحت عمق العلاقة بين الاثنين.

وفقًا للوثائق، مندلسون سرّب رسائل بريد إلكتروني حكومية مصنفة، معلومات اقتصادية حساسة، وحتى أبلغ صديقه المقرب باستقالة رئيس وزراء بريطانيا آنذاك، غوردون براون، قبل أن تصبح المعلومة علنية. مندلسون أنكر كل شيء - لكنه مع ذلك استقال من الحزب. مساء أمس أعلن أيضًا أنه سيغادر مجلس اللوردات الراقي.

المراسلات بين الاثنين تثير مخاوف من أن إبستين نقل مبلغ 75 ألف دولار إلى مندلسون، بالإضافة إلى مبلغ يقارب 12 ألف دولار لزوج اللورد. إلى جانب الرسائل الإلكترونية، برزت صورة واحدة بشكل خاص – يظهر فيها مندلسون مرتدياً ملابسه الداخلية بجانب امرأة شابة.

مندلسون أرسل أيضًا بريدًا إلكترونيًا في عام 2009، في يوم إطلاق سراح إبستين من السجن، حيث يتحدث الاثنان عن أنهما سيحتفلان بإطلاق سراحه مع راقصات تعرٍّ.

بعد الأحداث، يروج رئيس وزراء بريطانيا تشريعًا سيסحب من ماندלסون لقب "اللورد" – وهو ليس الوحيد الذي يجد نفسه ينهار في نظر الجمهور البريطاني. الأمير السابق أندرو، الذي نُشرت أيضًا صورٌ له وهو يركع على ركبتيه فوق امرأة، ظهر أيضًا في الدفعة الأخيرة من الوثائق.