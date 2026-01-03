بعد حريق كران مونتانا في سويسرا: فتح تحقيق بتهمة "القتل غير العمد"

في أعقاب هذه المأساة التي أودت بحياة 40 شخصًا وأصابت 119 آخرين، وفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية، فُتح تحقيق جنائي في سويسرا ضد مديري حانة كران مونتانا التي دمرها حريق مميت ليلة رأس السنة. ويحقق مكتب المدعي العام في كانتون فاليه في تهم تشمل "القتل غير العمد بالإهمال".

وأشارت السلطات الإسرائيلية أيضًا إلى أن امرأة إسرائيلية من بين المفقودين، ولم تتلقَ عائلتها أي أخبار عنها منذ ليلة الحريق. وتعمل القنصلية الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطات السويسرية لمحاولة العثور عليها.

واندلع الحريق قبيل منتصف الليل بقليل في الحانة الشهيرة في المنتجع الجبلي، بينما كان عشرات الرواد يحتفلون بقدوم العام الجديد. وبحسب التقارير الأولية، انتشرت النيران بسرعة هائلة، مصحوبة بدخان كثيف، مما صعّب عملية الإخلاء وحاصر العديد من الأشخاص في الداخل. ويسعى المحققون الآن إلى تحديد ما إذا كانت لوائح السلامة قد اتُبعت: الحد الأقصى المسموح به لعدد الأشخاص، ومخارج الطوارئ، وأنظمة إخماد الحرائق، وإدارة الحشود. ويُشتبه في إهمال مديري الحانة الذي ربما فاقم الكارثة.

وقد هزّت هذه المأساة العالم بأسره. أكدت وزارة الخارجية الفرنسية إصابة 16 مواطنًا فرنسيًا، بينما لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين.

وقد تم إنشاء وحدات للدعم النفسي للناجين وعائلات الضحايا، وأُعلن الحداد في المنتجع. ولا تزال مستشفيات المنطقة على أهبة الاستعداد لعلاج المصابين، الذين لا يزال عدد منهم في حالة خطيرة.

وبعيدًا عن التحقيق القضائي، أعادت هذه المأساة إشعال النقاش في سويسرا حول سلامة النوادي الليلية والحانات، لا سيما في المنتجعات السياحية التي تشهد ازدحامًا شديدًا خلال موسم العطلات، حيث يمكن أن يتجاوز عدد الزوار الطاقة الاستيعابية بسرعة.