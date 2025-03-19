"بعد تهديده بالاستقالة "||وزير الداخلية الفرنسي يؤكد: باريس لا تريد حربا مع الجزائر

أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في تصريحات له اليوم أن بلاده "لا تريد الحرب مع الجزائر"، متّهماً الأخيرة بأنّها "هي من تهاجمنا"، وجاء ذلك تعليقا على رفض الجزائر لقائمة من رعاياها تريد فرنسا فرنسا ترحيلهم.

وخلال تصريحات ريتايو لإذاعة "سود راديو" قال "نحن لسنا عدائيين، لا نريد الحرب مع الجزائر. الجزائر هي من تهاجمنا". ودعا إلى اعتماد "ردّ متدرج" حيال الجزائر وذلك في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين الجانبين.

وكان الوزير الفرنسي هدد بالاستقالة من منصبه في حال "خففت باريس من موقفها مع الجزائر" حيث تطالبها باستقبال رعاياها المتواجدين على الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية. وجاء ذلك خلال تصريحاته لصحيفة لو باريزيان السبت.

وتسبب الرفض الجزائري باستقبال مواطنين جزائريين يقيمون بصورة غير شرعية في فرنسا التي حاولت ترحيلهم الى الجزائر، وبينهم منفذ هجوم مولوز الذي أسفر عن قتيل في 22 فبراير/شباط، لتوتر العلاقات بين البلدين ، والتي تدهور خصوصا منذ اعتراف فرنسا في يوليو/تموز 2024 بـ"سيادة" المغرب على الصحراء، وتمت إعادة هذه المجموعة الى فرنسا حيث موقوفين.

وشدد ريتايو خلال المقابلة السبت بأنه سيواصل العمل بزخم كبير "طلما لدي قناعة بأنني مفيد ولدي الوسائل"، إلا أن الوزير الفرنسي حذر من أنه "إذا طلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض".

وتابع: "لست هنا من أجل منصب ولكن لإنجاز مهمة، هي حماية الفرنسيين"..كما أكد ريتايو أنه "سيعاد النظر في نهاية الرد في اتفاق العام 1968"، وأضاف: "سأكون حازما وأتوقع تنفيذ هذا الرد التدريجي".