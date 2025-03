رفع العلم الفلسطيني على برج ساعة بيج بين في لندن (فيديو)

استدعت الشرطة في لندن حراس قصر وستمنستر اليوم (السبت) بعد أن تسلق متظاهر مؤيد للفلسطينيين المبنى الذي يقع فيه برج بيج بين. وفي التوثيقات الصادرة عن الحدث التي انتشرت بمواقع التواصل، يظهر الرجل الحافي القدمين وهو يقف على بعض الحواف في أعلى برج إليزابيث.

https://x.com/i/web/status/1898325776874741787