رفع العلم الفلسطيني على برج ساعة بيج بين في لندن (فيديو)

استدعت الشرطة في لندن حراس قصر وستمنستر اليوم (السبت) بعد أن تسلق متظاهر مؤيد للفلسطينيين المبنى الذي يقع فيه برج بيج بين. وفي التوثيقات الصادرة عن الحدث التي انتشرت بمواقع التواصل، يظهر الرجل الحافي القدمين وهو يقف على بعض الحواف في أعلى برج إليزابيث.

https://x.com/i/web/status/1898325776874741787 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقال المتحدث باسم الشرطة: "في الساعة 07:24 صباحا، تم استدعاء قوات الأمن لرجل تسلق البرج في مجلس النواب. ووصلت القوات إلى مكان الحادث، إلى جانب فرقة الإطفاء وخدمة إسعاف لندن".

كما أغلقت الشرطة الشارع "للسماح لخدمات الطوارئ بالتعامل مع الحادث". وانتشرت فرق من تشيلسي وسوهو وأحياء أخرى في مراكز الإطفاء، استعدادا للوصول إلى مكان الحادث إذا لزم الأمر.