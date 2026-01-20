مخاوف غربية: الصين تخطط لبناء "مركز تجسس" في عاصمة أوروبية

منحت بريطانيا الصين تصريح بناء لإقامة سفارة جديدة وضخمة في لندن، وهي خطوة تثير انتقادات حادة ومخاوف أمنية كبيرة. ووفقًا للمنتقدين، يعد هذا الموقع الدبلوماسي الأكبر للصين في أوروبا – والذي قد يتحول فعليًا إلى "مركز تجسس" في قلب العاصمة البريطانية.

في الأسبوع الماضي، كشف الصحيفة البريطانية "التلغراف" عن خطط بناء تم تعديلها سابقًا، ويتضح منها أن الصين تخطط لإنشاء غرفة سرية في قبو السفارة، بالقرب من كوابل ألياف بصرية تحمل معلومات مالية وإعلامية حساسة للغاية تخص لندن وبريطانيا بأكملها.

وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تشمل السفارة الجديدة مجمعًا تحت أرضي واسع يضم ما لا يقل عن 208 غرف سرية، وقد تم بناؤها كجزء مما يُعرّف بـ"سفارة عظمى". وأفيد أن بكين سعت لإخفاء تفاصيل المجمع عن فحص عام معمق خلال عملية التصديق.

جهات أمنية وأعضاء من المعارضة في بريطانيا يحذرون من أن موقع السفارة بجانب بنى تحتية حيوية للاتصالات وبالقرب من مراكز مالية حساسة قد يتيح جمع معلومات استخباراتية واسعة، والتنصت على حركة البيانات، واستغلال الحصانة الدبلوماسية لأنشطة سرية.

على الرغم من الاعتراضات، منحت السلطات في لندن الموافقة - خطوة تعيد إشعال الجدل حول النفوذ المتزايد للصين في أوروبا والتوازن بين العلاقات الدبلوماسية والأمن القومي.