مصرع أكثر من 50 شخصا في حريق بنادٍ ليلي شمالي مقدونيا

لقي ما لا يقل عن 51 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في حريق اندلع صباح اليوم (الأحد) في ملهى ليلي في مقدونيا الشمالية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق ربما يكون ناجما عن استخدام الأجهزة النارية، حيث أظهرت اللقطات شرارات من المسرح تتطاير في كل مكان قبل أن تشتعل النيران وتنتشر في جميع أنحاء النادي.

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اندلع الحريق في حوالي الساعة 3:00 صباحًا في نادي فولز في كوتشاني، وهي بلدة تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق العاصمة سكوبي، خلال عرض لثنائي الهيب هوب الشهير في البلاد ADN ، عندما استمر اشتعال النيران في المكان بعد ساعات، وقيل إن 1500 شخص حضروا الحفل.

وفي الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية المبنى محاطا بالنيران، مع تصاعد الدخان في سماء الليل.