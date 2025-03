مصرع أكثر من 50 شخصا في حريق بنادٍ ليلي شمالي مقدونيا

لقي ما لا يقل عن 51 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في حريق اندلع صباح اليوم (الأحد) في ملهى ليلي في مقدونيا الشمالية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق ربما يكون ناجما عن استخدام الأجهزة النارية، حيث أظهرت اللقطات شرارات من المسرح تتطاير في كل مكان قبل أن تشتعل النيران وتنتشر في جميع أنحاء النادي.

