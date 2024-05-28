ألمانيا تمنح الجنسية لعدد قياسي من الأشخاص

منحت ألمانيا الجنسية لعدد قياسي من الأشخاص العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة عدد المتقدمين السوريين الذين فروا من بلادهم قبل حوالي عقد من الزمن، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي اليوم (الثلاثاء). وفي المجمل، تم تجنيس حوالي 200.100 أجنبي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19% عن العام السابق، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت ألمانيا في تتبع هذه الأرقام في عام 2000.

وكان نحو 38% من المواطنين الجدد سوريين، يليهم مواطنون من تركيا والعراق. وأرجعت الوزارة العدد الكبير من المجنسين السوريين إلى التدفق الكبير لطالبي اللجوء السوريين بين عامي 2014 و2016، الذين يستوفون بشكل متزايد متطلبات التجنيس، بما في ذلك إتقان اللغة والحد الأدنى من الإقامة. بالإضافة إلى ذلك، يُتاح للأزواج والقاصرين خيار الحصول على الجنسية دون حد أدنى لفترة الإقامة.

بالنسبة للألمان المتجنسين حديثًا، كان متوسط العمر 29.3 عامًا، وهو أقل بكثير من المتوسط لجميع السكان الذي كان 44.6 عامًا. وفي هذا السياق، يعتقد العديد من الاقتصاديين أن دمج المهاجرين الأصغر سنا في قوة العمل سيساعد في التعامل مع التحديات الديموغرافية التي تفرضها شيخوخة السكان في أكبر اقتصاد في أوروبا.