تقرير: منفذ هجوم كنيس مانشستر كان تحت مراقبة الشرطة بشبهة الاغتصاب

جهاد الشامي، البالغ من العمر 35 عامًا، منفذ هجوم كنيس مانشستر في يوم الغفران، كان في ذلك الوقت تحت كفالة شرطية بشبهة ارتكاب مخالفة جنسية في وقت سابق من هذا العام، وذلك حسبما أفا اليوم (السبت) صحيفة التلغراف البريطانية.

الشامي، المولود في سوريا ويحمل الجنسية البريطانية منذ عام 2006، لديه أيضًا سوابق جنائية أخرى، لكنه لم يكن مدرجًا في قوائم "مراقبة قوات مكافحة الإرهاب".

علاوة على ذلك، خلال مراسم الذكرى التي أُقيمت اليوم في مانشستر، تعرض نائب رئيس وزراء بريطانيا ووزير الدفاع السابق ديفيد لامي لصيحات وانتقادات من جانب الجمهور، الذي أعرب عن غضبه من سياسة الحكومة فيما يتعلق بأمن المجتمع اليهودي. حاول لامي تهدئة الحضور، وقال إن بريطانيا تقف إلى جانب المجتمع في وقت الحداد وستواصل زيادة الحماية في الكُنس، متعهداً بمكافحة معاداة السامية بجميع أشكالها.

الهجوم أدى إلى مقتل اثنين من المصلين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة. شرطة بريطانيا أعلنت في ساعات الظهر: "يبدو أن أحد القتلى في الهجوم في مانشستر قد أُطلق عليه النار بالخطأ من قبل قوات الأمن".

الحادثة أثارت صدمة في المجتمع اليهودي في مانشستر، وأكدت مرة أخرى على الحاجة لتأمين الكنس والتشدد في مراقبة المشتبهين الخطرين.

التحقيق مستمر، والشرطة تواصل فحص خلفية المُنفذ وكل المتورطين المحتملين.