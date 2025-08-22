اعتداء جديد على إسرائيليين في هولندا

قد يعجبك أيضًا -

وقع اعتداء جديد ضد إسرائيليينذ آ في هولندا، حيث تعرّض إسرائيليون لهجوم في منتزه ترفيهي بمدينة زفوله، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام محلية الليلة (الخميس). ووفقًا للتقارير، قام نشطاء مؤيدون للفلسطينيين بتصوير المجموعة سرًا، ثم طلبوا من مؤيديهم تحديد ما إذا كان هؤلاء مشتبه بهم في جرائم حرب في غزة.

ردت وزارة الخارجية على الاعتداء في حسابها على منصة X، حيث دعت الوزارة حكومة هولندا "لتحديد المجرمين وتقديمهم للعدالة" وقالت: "مرة أخرى يُهاجم إسرائيليون في هولندا. وزارة الخارجية تتابع حادثة الاعتداء وتعالجها عبر سفارة إسرائيل في لاهاي. تدعو إسرائيل حكومة هولندا إلى أن تصحو وتتصرف بحزم لمنع الاعتداءات ضد إسرائيليين على أراضيها، وتحديد المجرمين وتقديمهم للعدالة".

تعرض الإسرائيليون لهجوم في حديقة "سنتر باركس دي إيمهوف"، التي ردت بشدة على الحادث في بيان، حيث كتبت أنها "مصدومة" من قيام مجموعات من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين بتصوير ضيوف إسرائيليين في الحديقة سراً. وأضافت أن مجموعة النشطاء تدعو مؤيديها لاستخدام مقاطع الفيديو لتحديد ما إذا كان هؤلاء الإسرائيليون "يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في غزة وهم في إجازة هناك". وظهرت هذه المقاطع على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لفرع أمستردام لمنظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين".

وفقًا لمجموعات النشطاء، "مواطني الدولة الصهيونية" يستطيعون دخول هولندا دون رقابة، حتى وإن ارتكبوا جرائم حرب: "دعوهم يعلمون أننا نراهم وأضحوا أنهم غير مرغوب بهم".

في المنتزه أدانوا أفعال الناشطين: "الأمر يتعلق بسلامة ضيوفنا في المنتزه". وأضافوا: "نحن نفهم أن الأحداث العالمية قد تثير مشاعر قوية. هدفنا هو توفير بيئة يشعر فيها الجميع بالأمان ويمكنهم أن يكونوا معًا بسلام".

في المتنزه أوضحوا أنه لم يتم تلقي شكاوى من زوار إسرائيليين حتى الآن. من المحتمل أنهم ليسوا على علم بوجود المقاطع المصورة.

المتحدث باسم الشرطة أفاد أنه لا يزال هناك الكثير للتحقيق، وأن الشرطة ستقوم بدوريات في دِي إيمهوف بوتيرة أعلى في الفترة القريبة القادمة.

زعيم اليمين في هولندا غيرت فيلدرز، الذي يقف بحزم إلى جانب إسرائيل، نشر رد ساخر في حسابه على منصة X، انتقد فيه الحوادث العديدة ضد الإسرائيليين في بلاده: "الإسرائيليون يتعرضون للهجوم في هولندا، مرة أخرى؟".